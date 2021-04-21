Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 21 апреля 2021
Ахмат
21.04.2021, среда, 16:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Крылья Советов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ахмат - Крылья Советов
ГОЛ!
Д. Комбаров
1:4
Пенальти не реализован!
Б. Бериша
ГОЛ!
Е. Голенков
1:3
Пенальти не реализован!
Г. Янку
ГОЛ!
Р. Алвеш
1:2
ГОЛ!
А. Пуцко
1:1
ГОЛ!
И. Сергеев
0:1
Замена
Г. Янку
️️️️
В. Ильин
90'
+5
Замена
А. Пуцко
️️️️
А. Швец
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кабутов
90'
+2
Замена
Е. Фролов
️️️️
И. Ломаев
90'
+2
Замена
Д. Комбаров
️️️️
М. Витюгов
86'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Р. Ежов
82'
Замена
Е. Голенков
️️️️
В. Сарвели
74'
Желтая карточка
Ю. Горшков
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Е. Харин
67'
Желтая карточка
А. Швец
66'
Желтая карточка
А. Семенов
60'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Л. Алмаши
53'
Желтая карточка
В. Анхель
51'
Желтая карточка
В. Ильин
46'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Ежов
Желтая карточка
М. Ненахов
44'
5'
Желтая карточка
Р. Алвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
59
Евгений Харин
АП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
16
Рикарду Алвеш
АП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
6
Амир Адуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
10
Габриэл Янку
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Сафа Хади
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
3-3-1-1-2
88
Гудиев
13
Семенов
23
Нижич
4
Анхель
8
Богосавац
94
Тимофеев
24
Ненахов
0
Швец
59
Харин
98
Ильин
99
Алмаши
4-1-3-2
1
Ломаев
2
Зеффан
3
Солдатенков
23
Чернов
4
Горшков
8
Витюгов
29
Ежов
16
Алвеш
77
Зиньковский
9
Сарвели
33
Сергеев
99
Алмаши
7
Бериша
7
Бериша
99
Алмаши
0
Швец
15
Пуцко
15
Пуцко
0
Швец
98
Ильин
10
Янку
10
Янку
98
Ильин
59
Харин
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
59
Харин
29
Ежов
70
Кабутов
70
Кабутов
29
Ежов
1
Ломаев
39
Фролов
39
Фролов
1
Ломаев
8
Витюгов
23
Комбаров
23
Комбаров
8
Витюгов
9
Сарвели
69
Голенков
69
Голенков
9
Сарвели
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
45
Никита Кармаев
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
7
Лечи Садулаев
ЦП
6
Амир Адуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Богдан Овсянников
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Сафа Хади
ОП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
45
Никита Кармаев
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
7
Лечи Садулаев
ЦП
6
Амир Адуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Богдан Овсянников
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Сафа Хади
ОП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
0 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ахмат
Крылья Советов
«Зенит» – «Крылья Советов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
18:20
Пенальти в пользу «Ахмата» в матче с ЦСКА назвали странным
12:56
2
«Ахмат» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
10:42
Кубок России: шансы «Ахмата» и «Краснодара» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
09:08
Садулаев назвал трех лучших игроков в истории сборной России
Вчера, 23:39
3
Пенальти в пользу «Ахмата» в матче с ЦСКА назвали странным
12:56
2
«Ахмат» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
10:42
Кубок России: шансы «Ахмата» и «Краснодара» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
09:08
Садулаев назвал трех лучших игроков в истории сборной России
Вчера, 23:39
3
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за «позорного» пенальти «Ахмата»
Вчера, 22:34
1
«Зенит» – «Крылья Советов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
18:20
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
Вчера, 13:08
2
Кубок России: шансы «Зенита» и «Крыльев Советов» на победу в матче группового этапа
Вчера, 09:45
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
21 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+