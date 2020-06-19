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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ахмат
Крылья Советов - Ахмат: обзор матча 19 июня 2020
Крылья Советов
19.06.2020, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 4
Завершен
Ахмат
6'
Т. Бурлак
88'
М. Глушенков
55'
В. Ильин
61'
Д. Глушаков
66'
В. Ильин
69'
Б. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ахмат
Желтая карточка
А. Гацкан
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
М. Глушенков
Пас отдал
А. Гацкан
88'
Желтая карточка
Е. Голенков
79'
72'
Желтая карточка
З. Нижич
69'
ГОЛ! 1:4!
Б. Бериша
Пас отдал
О. Роши
66'
ГОЛ! 1:3!
В. Ильин
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Кабутов
64'
Желтая карточка
Н. Чернов
62'
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Глушаков
Пас отдал
М. Богосавац
55'
ГОЛ! 1:1!
В. Ильин
ГОЛ! 1:0!
Т. Бурлак
Пас отдал
Н. Чернов
6'
1'
Желтая карточка
Б. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
22
Денис Попович
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Сафа Хади
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
3-3-2-1-1
39
Фролов
23
Комбаров
90
Бурлак
23
Чернов
70
Кабутов
94
Тимофеев
2
Зеффан
22
Попович
8
Гацкан
77
Зиньковский
10
Глушенков
4-4-1-1
1
Городов
13
Семенов
23
Нижич
24
Ненахов
8
Богосавац
21
Роши
11
Исмаэл
88
Глушаков
19
Иванов
7
Бериша
98
Ильин
70
Кабутов
69
Голенков
69
Голенков
70
Кабутов
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Сафа Хади
ОП
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
12
Раванелли
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Магомед Митришев
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Сафа Хади
ОП
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Магомед Митришев
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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