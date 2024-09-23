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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 23 сентября 2024
Ахмат
23.09.2024, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
68'
Ф. Кардосо
90+6'
Д. Ороз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Крылья Советов
90'
+6
Желтая карточка
Т. Галдамес
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Д. Ороз
Пас отдал
И. Дмитриев
Желтая карточка
Д. Тодорович
90'
+5
Замена
Н. Гандри
️️️️
Ф. Кардосо
90'
+3
90'
+3
Замена
К. Печенин
️️️️
Т. Галдамес
87'
Желтая карточка
Д. Ороз
85'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Р. Ежов
Замена
В. Камилов
️️️️
М. Луна Диале
85'
Замена
З. Диванович
️️️️
М. Самородов
81'
70'
Замена
С. Бабкин
️️️️
В. Мендес
70'
Замена
В. Шитов
️️️️
И. Олейников
70'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
Ф. Орозко
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кардосо
Пас отдал
М. Самородов
68'
60'
Желтая карточка
И. Олейников
49'
Желтая карточка
Р. Ежов
Замена
С. Ковачев
️️️️
А. Талаль
46'
Желтая карточка
Камило
29'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
27
Камило
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-1-2-1-2
88
Шелия
53
Тодорович
3
Шатара
2
Жиров
95
Адамов
27
Камило
14
Талаль
0
Швец
11
Луна Диале
27
Кардосо
20
Самородов
4-2-3-1
1
Ломаев
23
Бейл
4
Евгеньев
5
Ороз
3
Галдамес
22
Костанца
5
Мендес
29
Ежов
19
Орозко
19
Олейников
33
Сергеев
27
Кардосо
75
Гандри
75
Гандри
27
Кардосо
20
Самородов
24
Диванович
24
Диванович
20
Самородов
11
Луна Диале
18
Камилов
18
Камилов
11
Луна Диале
14
Талаль
10
Ковачев
10
Ковачев
14
Талаль
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
5
Мендес
6
Бабкин
6
Бабкин
5
Мендес
19
Орозко
27
Дмитриев
27
Дмитриев
19
Орозко
19
Олейников
73
Шитов
73
Шитов
19
Олейников
29
Ежов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
29
Ежов
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
3
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
21
Офсайды
1
1
Количество передач
374
312
Сейвы
1
4
Точность передач %
73
69
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
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Ахмат
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