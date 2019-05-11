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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 11 мая 2019
Ахмат
11.05.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
3'
А. Мбенг
42'
А. Мбенг
44'
Т. Бурлак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Крылья Советов
Желтая карточка
О. Иванов
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Т. Бурлак
84'
Желтая карточка
М. Рабиу
77'
Желтая карточка
Д. Ткачук
76'
Замена
П. Антон
️️️️
П. Яковлев
Замена
Б. Балай
️️️️
А. Мбенг
72'
67'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Р. Шишкин
Замена
Б. Бериша
️️️️
Д. Шиманьски
64'
Желтая карточка
А. Швец
55'
55'
Желтая карточка
А. Рохель
Замена
О. Роши
️️️️
Исмаэл
46'
44'
ГОЛ! 2:1!
Т. Бурлак
Пас отдал
А. Зиньковский
ГОЛ! 2:0!
А. Мбенг
Пас отдал
Исмаэл
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Мбенг
Пас отдал
Исмаэл
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Пол Антон
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
3-2-4-1
1
Городов
5
Мохаммади
23
Нижич
13
Семенов
3
Плиев
40
Уциев
11
Исмаэл
0
Швец
4
Шиманьски
19
Иванов
11
Мбенг
4-2-3-1
1
Рыжиков
49
Шишкин
90
Бурлак
2
Рохель
29
Денисов
94
Тимофеев
19
Рабиу
91
Яковлев
77
Зиньковский
31
Ткачук
7
Шейдаев
4
Шиманьски
7
Бериша
7
Бериша
4
Шиманьски
11
Исмаэл
21
Роши
21
Роши
11
Исмаэл
11
Мбенг
9
Балай
9
Балай
11
Мбенг
49
Шишкин
31
Зотов
31
Зотов
49
Шишкин
91
Яковлев
5
Антон
5
Антон
91
Яковлев
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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