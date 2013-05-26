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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 26 мая 2013
Ахмат
26.05.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Крылья Советов
41'
Э. Ндоасель
67'
Б. Ангбва (АГ)
70'
А. Феррейра
78'
Кану
50'
Кабайеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Крылья Советов
83'
Желтая карточка
И. Цаллагов
Желтая карточка
Кану
78'
ГОЛ! 4:1!
Кану
Пас отдал
Аилтон
78'
75'
Желтая карточка
И. Максимов
Желтая карточка
Э. Ндоасель
75'
73'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
73'
Замена
А. Делькин
️️️️
Кабайеро
ГОЛ! 3:1!
А. Феррейра
Пас отдал
М. Рыбус
70'
68'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Р. Воробьев
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Ангбва
67'
64'
Замена
И. Портнягин
️️️️
Горо
Замена
М. Макушевски
️️️️
Маурисио
61'
60'
Желтая карточка
С. Драгун
Замена
Кану
️️️️
Ф. Пирис
55'
50'
ГОЛ! 1:1!
Кабайеро
Пас отдал
И. Максимов
ГОЛ! 1:0!
Э. Ндоасель
41'
31'
Желтая карточка
Кабайеро
Замена
Аилтон
️️️️
М. Митришев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
5
Петр Немов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Амельченко
33
Ятченко
5
Феррейра
24
Коморовски
31
Рыбус
8
Маурисио
40
Уциев
19
Иванов
22
Пирис
95
Митришев
80
Ндоасель
4-2-3-1
16
Веремко
4
Ангбва
25
Амисулашвили
2
Горо
0
Таранов
15
Цаллагов
5
Немов
21
Драгун
78
Максимов
84
Воробьев
9
Кабайеро
8
Маурисио
17
Макушевски
17
Макушевски
8
Маурисио
22
Пирис
10
Кану
10
Кану
22
Пирис
95
Митришев
9
Аилтон
9
Аилтон
95
Митришев
84
Воробьев
32
Баляйкин
32
Баляйкин
84
Воробьев
9
Кабайеро
90
Делькин
90
Делькин
9
Кабайеро
2
Горо
97
Портнягин
97
Портнягин
2
Горо
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
12
Арби Межиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 13:00 (прямая)
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