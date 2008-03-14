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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 14 марта 2008
Ахмат
14.03.2008, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Крылья Советов
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Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
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Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
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07.11.2026
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2 : 0
31.10.2026
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0 : 0
27.10.2026
Ахмат
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Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
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0 : 2
24.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Захаров
(Москва)
Помощники судьи:
Монахов А.
Бобык В. (оба - Москва)
Делегат:
Р.Ходеев (Воронеж)
Стадион:
им. С.Билимханова
Посещаемость:
10100 из 10200 зрителей (99%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:50 (прямая)
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