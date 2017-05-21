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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ахмат
Крылья Советов - Ахмат: обзор матча 21 мая 2017
Крылья Советов
21.05.2017, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Ахмат
90'
Д. Бруно (П)
38'
А. Мбенг
57'
М. Мохаммади
76'
Б. Балай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ахмат
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Бруно
90'
86'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Г. Торже
79'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
М. Митришев
76'
ГОЛ! 0:3!
Б. Балай
Пас отдал
Г. Торже
73'
Замена
Б. Балай
️️️️
А. Мбенг
Желтая карточка
С. Ткачев
69'
64'
Желтая карточка
З. Плиев
Желтая карточка
Д. Бруно
64'
Замена
В. Зинков
️️️️
Е. Башкиров
59'
57'
ГОЛ! 0:2!
М. Мохаммади
Пас отдал
З. Плиев
Замена
С. Мияилович
️️️️
Надсон
52'
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Мбенг
Пас отдал
Г. Торже
31'
Желтая карточка
Н. Гьембер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
1
Георгий Лория
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
3-3-1-3
14
Конюхов
30
Надсон
47
Божин
4
Бато
23
Родич
44
Башкиров
33
Ятченко
11
Ткачев
9
Бруно
8
Паскуато
12
Корниленко
3-2-2-1-1
88
Гудиев
5
Мохаммади
2
Родолфо
4
Анхель
13
Семенов
3
Плиев
14
Кузяев
8
Торже
95
Митришев
11
Мбенг
30
Надсон
22
Мияилович
22
Мияилович
30
Надсон
44
Башкиров
5
Зинков
5
Зинков
44
Башкиров
8
Торже
7
Бериша
7
Бериша
8
Торже
95
Митришев
27
Мирзов
27
Мирзов
95
Митришев
11
Мбенг
9
Балай
9
Балай
11
Мбенг
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
98
Илья Визнович
ЦФ
29
Павел Кудряшов
ПВ
88
Виталий Шильников
ВР
1
Георгий Лория
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Евгений Городов
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
29
Павел Кудряшов
ПВ
88
Виталий Шильников
ВР
1
Георгий Лория
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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