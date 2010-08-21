Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ахмат
Крылья Советов - Ахмат: обзор матча 21 августа 2010
Крылья Советов
21.08.2010, суббота, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Ахмат
23'
Леилтон
5'
Маурисио
43'
Ш. Лахиялов
75'
Ш. Асильдаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ахмат
Замена
З. Садаев
️️️️
Ш. Асильдаров
ГОЛ! 1:3!
Ш. Асильдаров
Пас отдал
Э. Бракамонте
Замена
И. Таранов
️️️️
Д. Ковба
Замена
Д. Костяев
️️️️
О. Иванов
Замена
П. Яковлев
️️️️
И. Цаллагов
ГОЛ! 1:2!
Ш. Лахиялов
Пас отдал
Д. Ятченко
ГОЛ! 1:1!
Леилтон
Пас отдал
Е. Савин
ГОЛ! 0:1!
Маурисио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
3
Леилтон
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
8
Антон Бобер
(К)
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
37
Алихан Эдиев
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
8
Маурисио
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
3-1-5-1
31
Лобос
3
Будылин
63
Белозеров
79
Джорджевич
15
Цаллагов
3
Леилтон
19
Иванов
10
Кузнецов
2
Ковба
8
Бобер
99
Савин
4-1-3-2
31
Дикань
8
Омельянчук
37
Эдиев
5
Феррейра
33
Ятченко
8
Маурисио
17
Арсэ
25
Эссаме
13
Лахиялов
9
Асильдаров
19
Бракамонте
19
Иванов
43
Костяев
43
Костяев
19
Иванов
2
Ковба
0
Таранов
0
Таранов
2
Ковба
15
Цаллагов
91
Яковлев
91
Яковлев
15
Цаллагов
9
Асильдаров
9
Садаев
9
Садаев
9
Асильдаров
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
22
Николай Цыган
ВР
23
Антон Соснин
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
23
Антон Соснин
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
А. Воронцов (Ярославль)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс Наш футбол" - 18:40 (прямая)
Новости команд
Все
Крылья Советов
Ахмат
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+