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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ахмат
Крылья Советов - Ахмат: обзор матча 22 июля 2012
Крылья Советов
22.07.2012, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
82'
Кабайеро (П)
56'
О. Иванов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ахмат
90'
Замена
О. Власов
️️️️
М. Рыбус
87'
Замена
М. Митришев
️️️️
С. Мурихин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Кабайеро
82'
Замена
Р. Григорян
️️️️
Себайос
72'
66'
Желтая карточка
М. Коморовски
Замена
Р. Воробьев
️️️️
В. Свежов
63'
56'
ГОЛ! 0:1!
О. Иванов
Пас отдал
Адилсон
45'
+3
Желтая карточка
Благо
45'
+2
Желтая карточка
О. Иванов
Желтая карточка
Себайос
45'
32'
Замена
С. Мурихин
️️️️
Ж. Лежар
31'
Травма
Ж. Лежар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
83
Стив
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Кабайеро
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
10
Себайос
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
19
Олег Иванов
ОП
40
Благо
ОП
21
Адилсон
ЦП
30
Жонатан Лежар
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
4-1-3-2
16
Веремко
83
Стив
13
Верховцов
24
Епуряну
98
Петров
15
Цаллагов
9
Кабайеро
5
Немов
6
Свежов
10
Себайос
90
Делькин
3-4-2-1
1
Амельченко
33
Ятченко
5
Феррейра
24
Коморовски
40
Уциев
19
Иванов
40
Благо
31
Рыбус
30
Лежар
21
Адилсон
10
Лебеденко
6
Свежов
84
Воробьев
84
Воробьев
6
Свежов
10
Себайос
28
Григорян
28
Григорян
10
Себайос
30
Лежар
33
Мурихин
33
Мурихин
30
Лежар
31
Рыбус
84
Власов
84
Власов
31
Рыбус
Мурихин
95
Митришев
95
Митришев
Мурихин
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
35
Сослан Джанаев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Целовальников Олег (г. Астрахань) Глот Андрей (г. Ярославль)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 17:10 (прямая)
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