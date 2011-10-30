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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ахмат
Крылья Советов - Ахмат: обзор матча 30 октября 2011
Крылья Советов
30.10.2011, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
31'
А. Бобер
53'
П. Яковлев
36'
Маурисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ахмат
Желтая карточка
Стив
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
Замена
Эвертон
️️️️
Ж. Лежар
Желтая карточка
Маурисио
Замена
А. Соснин
️️️️
О. Короман
Желтая карточка
С. Омельянчук
ГОЛ! 2:1!
П. Яковлев
Пас отдал
С. Корниленко
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
З. Садаев
ГОЛ! 1:1!
Маурисио
Пас отдал
М. Мгуни
Желтая карточка
С. Веремко
ГОЛ! 1:0!
А. Бобер
Пас отдал
О. Короман
Желтая карточка
С. Корниленко
Желтая карточка
Ж. Лежар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
83
Стив
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
33
Огнен Короман
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
84
Олег Власов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
8
Александр Павленко
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
(К)
ЦП
30
Жонатан Лежар
ПП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
28
Тиуи
ЦФ
26
Эвертон
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Веремко
83
Стив
25
Концедалов
0
Таранов
98
Петров
15
Цаллагов
33
Короман
84
Воробьев
8
Бобер
91
Яковлев
12
Корниленко
4-1-3-2
35
Джанаев
8
Омельянчук
25
Йиранек
5
Феррейра
84
Власов
8
Маурисио
30
Лежар
40
Благо
8
Павленко
9
Садаев
27
Мгуни
33
Короман
23
Соснин
23
Соснин
33
Короман
9
Садаев
9
Асильдаров
9
Асильдаров
9
Садаев
30
Лежар
26
Эвертон
26
Эвертон
30
Лежар
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
1
Давид Юрченко
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
28
Тиуи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
28
Тиуи
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:10 (прямая)
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