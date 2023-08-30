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FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 30 августа 2023
Ахмат
30.08.2023, среда, 17:15
Россия. Кубок, группа C, 3 тур
3 : 1
Завершен
Крылья Советов
44'
М. Конате
53'
Я. Челикович
90+4'
И. Олейников
51'
Г. Бейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Крылья Советов
ГОЛ! 3:1!
И. Олейников
90'
+4
Желтая карточка
Я. Челикович
90'
88'
Замена
А. Лысов
️️️️
Р. Евгеньев
Замена
А. Швец
️️️️
В. Камилов
86'
Желтая карточка
Б. Бериша
80'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
М. Конате
77'
63'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
Замена
И. Олейников
️️️️
З. Диванович
62'
Замена
Б. Бериша
️️️️
С. Ковачев
62'
ГОЛ! 2:1!
Я. Челикович
Пас отдал
С. Ковачев
53'
53'
Замена
Н. Салтыков
️️️️
В. Шитов
51'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бейл
46'
Замена
Ф. Костанца
️️️️
М. Витюгов
46'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Н. Рассказов
ГОЛ! 1:0!
М. Конате
Пас отдал
Камило
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
27
Камило
ОП
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
48
Микаил Ахмедов
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
55
Артем Чалый
ОП
7
Расиль Асайдулин
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
4-2-1-3
1
Опарин
8
Богосавац
40
Уциев
2
Челикович
53
Тодорович
27
Камило
24
Диванович
18
Камилов
13
Конате
98
Ильин
10
Ковачев
4-1-2-2-1
1
Овсянников
31
Зотов
4
Евгеньев
44
Барач
23
Бейл
8
Витюгов
21
Иванисеня
7
Бобер
15
Рассказов
11
Рахманович
73
Шитов
10
Ковачев
7
Бериша
7
Бериша
10
Ковачев
13
Конате
94
Тимофеев
94
Тимофеев
13
Конате
18
Камилов
0
Швец
0
Швец
18
Камилов
24
Диванович
19
Олейников
19
Олейников
24
Диванович
15
Рассказов
4
Горшков
4
Горшков
15
Рассказов
4
Евгеньев
33
Лысов
33
Лысов
4
Евгеньев
8
Витюгов
22
Костанца
22
Костанца
8
Витюгов
73
Шитов
14
Салтыков
14
Салтыков
73
Шитов
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
35
Ризван Ташаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
48
Микаил Ахмедов
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
55
Артем Чалый
ОП
7
Расиль Асайдулин
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
48
Микаил Ахмедов
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
55
Артем Чалый
ОП
7
Расиль Асайдулин
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Дмитрий Чельцов
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Андрей Фисенко
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Ахмат-Арена
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