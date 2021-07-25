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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ахмат
Крылья Советов - Ахмат: обзор матча 25 июля 2021
Крылья Советов
25.07.2021, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
49'
В. Сарвели
6'
Д. Уткин
20'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ахмат
Желтая карточка
Д. Пруцев
90'
+3
Замена
Д. Кабутов
️️️️
М. Зеффан
84'
Замена
Г. Онугха
️️️️
В. Сарвели
78'
74'
Замена
А. Семенов
️️️️
Д. Уткин
74'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
Е. Харин
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Д. Якуба
72'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Иванисеня
71'
62'
Желтая карточка
З. Нижич
62'
Замена
А. Пуцко
️️️️
А. Швец
57'
Замена
А. Архипов
️️️️
М. Конате
Желтая карточка
Д. Иванисеня
54'
ГОЛ! 1:2!
В. Сарвели
49'
Замена
Р. Ежов
️️️️
Д. Липовой
46'
35'
Желтая карточка
Д. Уткин
23'
Желтая карточка
А. Швец
20'
ГОЛ! 0:2!
М. Конате
Пас отдал
В. Карапузов
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уткин
Пас отдал
Е. Харин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
47
Даниил Уткин
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
7
Лечи Садулаев
ЦП
6
Амир Адуев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
3
Солдатенков
23
Чернов
2
Зеффан
8
Якуба
21
Иванисеня
77
Зиньковский
9
Липовой
33
Сергеев
9
Сарвели
4-3-2-1
88
Гудиев
4
Быстров
23
Нижич
50
Лысцов
8
Богосавац
47
Уткин
0
Швец
17
Коновалов
17
Карапузов
59
Харин
13
Конате
2
Зеффан
70
Кабутов
70
Кабутов
2
Зеффан
21
Иванисеня
8
Витюгов
8
Витюгов
21
Иванисеня
8
Якуба
25
Пруцев
25
Пруцев
8
Якуба
9
Липовой
29
Ежов
29
Ежов
9
Липовой
9
Сарвели
7
Онугха
7
Онугха
9
Сарвели
0
Швец
15
Пуцко
15
Пуцко
0
Швец
47
Уткин
13
Семенов
13
Семенов
47
Уткин
59
Харин
7
Садулаев
7
Садулаев
59
Харин
13
Конате
9
Архипов
9
Архипов
13
Конате
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
14
Артем Полярус
ЛП
6
Амир Адуев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
14
Артем Полярус
ЛП
6
Амир Адуев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Турбин AVAR - Валерий Данченко
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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