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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 31 июля 2016
Ахмат
31.07.2016, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
75'
Г. Теодор Грозав (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Крылья Советов
90'
Замена
И. Визнович
️️️️
Е. Башкиров
88'
Желтая карточка
С. Корниленко
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
83'
78'
Замена
С. Корниленко
️️️️
С. Ткачев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Теодор Грозав
75'
Желтая карточка
Г. Теодор Грозав
69'
Замена
Г. Торже
️️️️
П. Кен
66'
Замена
О. Роши
️️️️
И. Лебеденко
59'
44'
Желтая карточка
И. Таранов
20'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Д. Бруно
19'
Травма
Д. Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЛП
88
Педро Кен
ОП
22
Факундо Пирис
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
23
Милан Родич
ЛАЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
25
Алексей Концедалов
ОП
9
Джанни Бруно
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
44
Евгений Башкиров
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
21
Одисе Роши
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
61
Николай Кирица
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
98
Илья Визнович
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-2-2-2
1
Городов
3
Плиев
2
Родолфо
13
Семенов
40
Уциев
88
Кен
22
Пирис
37
Грозав
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Балай
3-3-3-1
1
Лория
0
Таранов
4
Бато
33
Ятченко
15
Цаллагов
25
Концедалов
23
Родич
9
Бруно
11
Ткачев
44
Башкиров
18
Яхович
10
Лебеденко
21
Роши
21
Роши
10
Лебеденко
88
Кен
8
Торже
8
Торже
88
Кен
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
44
Башкиров
98
Визнович
98
Визнович
44
Башкиров
9
Бруно
11
Чочиев
11
Чочиев
9
Бруно
11
Ткачев
12
Корниленко
12
Корниленко
11
Ткачев
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
61
Николай Кирица
ЦП
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
61
Николай Кирица
ЦП
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Владимир Енютин (Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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