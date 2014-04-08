Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ахмат
Крылья Советов - Ахмат: обзор матча 08 апреля 2014
Крылья Советов
08.04.2014, вторник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
42'
Кабайеро
37'
Ж. Бокила
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ахмат
90'
+1
Желтая карточка
О. Иванов
89'
Желтая карточка
М. Рыбус
Замена
А. Чочиев
️️️️
Э. Махмудов
79'
71'
Замена
Аилтон
️️️️
Кану
ГОЛ! 1:1!
Кабайеро
Пас отдал
Э. Махмудов
42'
37'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бокила
Пас отдал
И. Айссати
Желтая карточка
Горо
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
5
Петр Немов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
2
Горо
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Исмаил Айссати
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ЦП
19
Олег Иванов
ПП
10
Кану
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
3-3-3-1
82
Муха
0
Таранов
25
Амисулашвили
33
Ятченко
15
Цаллагов
5
Немов
21
Драгун
20
Аджинджал
8
Махмудов
2
Горо
9
Кабайеро
3-3-2-2
31
Годзюр
14
Айссати
13
Семенов
24
Коморовски
40
Уциев
8
Маурисио
31
Рыбус
19
Иванов
21
Адилсон
18
Бокила
10
Кану
8
Махмудов
11
Чочиев
11
Чочиев
8
Махмудов
10
Кану
9
Аилтон
9
Аилтон
10
Кану
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
16
Сергей Веремко
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Рубин
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Крылья Советов
Ахмат
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+