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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 14 мая 2022
Ахмат
14.05.2022, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
54'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Крылья Советов
90'
+5
Желтая карточка
М. Барач
Желтая карточка
Г. Шелия
90'
+5
Замена
З. Нижич
️️️️
М. Быстров
83'
Замена
С. Себай
️️️️
А. Трошечкин
83'
79'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Якуба
79'
Замена
Д. Липовой
️️️️
Р. Ежов
Замена
Д. Тодорович
️️️️
Б. Бериша
75'
Замена
Е. Харин
️️️️
М. Конате
74'
69'
Замена
М. Глушенков
️️️️
В. Сарвели
60'
Пенальти не реализован!
Ю. Горшков
ГОЛ! 1:0!
М. Конате
Пас отдал
Б. Бериша
54'
Замена
М. Конате
️️️️
И. Умаев
46'
Желтая карточка
Б. Бериша
44'
31'
Желтая карточка
Ф. Костанца
Желтая карточка
А. Тимофеев
26'
Желтая карточка
А. Семенов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
3-2-2-2-1
88
Шелия
8
Богосавац
13
Семенов
4
Быстров
5
Трошечкин
94
Тимофеев
47
Уткин
0
Швец
7
Бериша
17
Карапузов
10
Умаев
4-2-2-2
1
Овсянников
23
Бейл
44
Барач
3
Солдатенков
4
Горшков
8
Якуба
22
Костанца
29
Ежов
77
Зиньковский
10
Цыпченко
9
Сарвели
Конате
59
Харин
59
Харин
Конате
4
Быстров
23
Нижич
23
Нижич
4
Быстров
7
Бериша
55
Тодорович
55
Тодорович
7
Бериша
5
Трошечкин
15
Себай
15
Себай
5
Трошечкин
10
Умаев
13
Конате
13
Конате
10
Умаев
29
Ежов
9
Липовой
9
Липовой
29
Ежов
8
Якуба
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Якуба
9
Сарвели
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Сарвели
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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Ахмат
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