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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 13 июня 2009
Ахмат
13.06.2009, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Крылья Советов
11'
Д. Панку
40'
Д. Панку
85'
С. Бендзь
48'
Е. Савин
52'
Е. Савин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Крылья Советов
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
Д. Панку
ГОЛ! 3:2!
С. Бендзь
Пас отдал
Ш. Лахиялов
Замена
Д. Ковба
️️️️
А. Бобер
Замена
И. Шевченко
️️️️
А. Кобенко
Замена
О. Власов
️️️️
М. Мищенко
Замена
Х. Карлос Эскобар
️️️️
В. Кулик
ГОЛ! 2:2!
Е. Савин
Пас отдал
О. Иванов
ГОЛ! 2:1!
Е. Савин
Пас отдал
Леилтон
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Т. Калачев
ГОЛ! 2:0!
Д. Панку
Пас отдал
С. Андрей Маргаритеску
ГОЛ! 1:0!
Д. Панку
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
8
Радослав Забавник
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЦП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
0
Флорентин Петре
ПП
11
Даниэл Панку
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
8
Антон Бобер
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
55
Владислав Кулик
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
61
Мовсур Адамов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
0
Жан Були
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
4-5-1
31
Дикань
8
Омельянчук
26
Бендзь
29
Мищенко
8
Забавник
20
Кобенко
24
Смирнов
13
Лахиялов
0
Маргаритеску
0
Петре
11
Панку
4-5-1
31
Лобос
49
Шишкин
63
Белозеров
0
Таранов
3
Леилтон
55
Кулик
8
Бобер
20
Аджинджал
19
Иванов
2
Калачев
99
Савин
29
Мищенко
84
Власов
84
Власов
29
Мищенко
11
Панку
25
Эссаме
25
Эссаме
11
Панку
20
Кобенко
99
Шевченко
99
Шевченко
20
Кобенко
2
Калачев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
2
Калачев
8
Бобер
2
Ковба
2
Ковба
8
Бобер
55
Кулик
88
Эскобар
88
Эскобар
55
Кулик
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
61
Мовсур Адамов
ЦП
31
Ярослав Годзюр
ВР
0
Жан Були
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
98
Александр Будаков
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
61
Мовсур Адамов
ЦП
31
Ярослав Годзюр
ВР
0
Жан Були
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
А. Монахов (оба - Москва)
Делегат:
А. Будогосский (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:45 (прямая)
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