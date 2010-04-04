Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 04 апреля 2010
Ахмат
04.04.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
20'
Э. Бракамонте
35'
Э. Бракамонте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Крылья Советов
+3
Желтая карточка
О. Самсонов
Желтая карточка
Б. Петрович
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
А. Алхазов
️️️️
Г. Дрмич
Замена
А. Кацаев
️️️️
Х. Карлос Арсэ
Замена
Маурисио
️️️️
Ш. Асильдаров
Замена
А. Ставпец
️️️️
С. Ткачев
Замена
И. Стрелков
️️️️
Д. Гриднев
ГОЛ! 2:0!
Э. Бракамонте
Пас отдал
Благо
ГОЛ! 1:0!
Э. Бракамонте
Пас отдал
А. Кобенко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
40
Благо
(К)
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
33
Горан Дрмич
ПЗ
8
Антон Бобер
(К)
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
11
Бранимир Петрович
АП
36
Олег Самсонов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-4-2
31
Дикань
33
Ятченко
8
Омельянчук
5
Феррейра
40
Уциев
20
Кобенко
40
Благо
13
Лахиялов
17
Арсэ
19
Бракамонте
9
Асильдаров
4-4-1-1
22
Цыган
33
Дрмич
0
Таранов
63
Белозеров
26
Васиев
36
Самсонов
11
Ткачев
56
Гриднев
8
Бобер
11
Петрович
99
Савин
9
Асильдаров
8
Маурисио
8
Маурисио
9
Асильдаров
13
Лахиялов
6
Гвазава
6
Гвазава
13
Лахиялов
17
Арсэ
10
Кацаев
10
Кацаев
17
Арсэ
11
Ткачев
16
Ставпец
16
Ставпец
11
Ткачев
56
Гриднев
12
Стрелков
12
Стрелков
56
Гриднев
33
Дрмич
13
Алхазов
13
Алхазов
33
Дрмич
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
31
Эдуардо Лобос
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдуардо Лобос
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
С. Барабаш (Ставрополь)
В. Булыгин (Волгоград)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
Новости команд
Все
Ахмат
Крылья Советов
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+