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FONBET Кубок России 2026/2027
Крылья Советов - Ахмат
Крылья Советов - Ахмат: обзор матча 04 октября 2023
Крылья Советов
04.10.2023, среда, 12:30
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
0 : 3
Завершен
Ахмат
2'
В. Ильин
8'
М. Конате
66'
А. Семенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Ахмат
Замена
В. Хубулов
️️️️
В. Писарский
80'
74'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
Д. Тодорович
Замена
А. Лысов
️️️️
Н. Рассказов
71'
66'
ГОЛ! 0:3!
А. Семенов
Замена
Б. Гарре
️️️️
Ф. Костанца
61'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Р. Ежов
61'
60'
Замена
И. Олейников
️️️️
Д. Жуниор
46'
Замена
Н. Гбамбле
️️️️
В. Ильин
46'
Замена
С. Ковачев
️️️️
Б. Бериша
46'
Замена
М. Богосавац
️️️️
Е. Харин
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Г. Бейл
46'
27'
Желтая карточка
Д. Жуниор
Желтая карточка
Р. Ежов
24'
Желтая карточка
Г. Зотов
21'
8'
ГОЛ! 0:2!
М. Конате
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Ильин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Камило
ОП
10
Даниэл Жуниор
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Крылья Советов
71
Михаил Недоспасов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
14
Никита Салтыков
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
15
Николай Рассказов
ПВ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-1-1-1-3
39
Фролов
23
Бейл
4
Евгеньев
44
Барач
31
Зотов
22
Костанца
21
Иванисеня
29
Ежов
73
Шитов
21
Карпицкий
77
Писарский
3-2-3-2
1
Опарин
53
Тодорович
13
Семенов
2
Челикович
94
Тимофеев
27
Камило
59
Харин
10
Жуниор
7
Бериша
13
Конате
98
Ильин
23
Бейл
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Бейл
Рассказов
33
Лысов
33
Лысов
Рассказов
29
Ежов
8
Витюгов
8
Витюгов
29
Ежов
22
Костанца
7
Гарре
7
Гарре
22
Костанца
77
Писарский
8
Хубулов
8
Хубулов
77
Писарский
59
Харин
8
Богосавац
8
Богосавац
59
Харин
10
Жуниор
19
Олейников
19
Олейников
10
Жуниор
98
Ильин
84
Гбамбле
84
Гбамбле
98
Ильин
7
Бериша
10
Ковачев
10
Ковачев
7
Бериша
53
Тодорович
25
Агаларов
25
Агаларов
53
Тодорович
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
71
Михаил Недоспасов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
71
Михаил Недоспасов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
14
Никита Салтыков
ЛВ
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Сергей Каруненко
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Солидарность Арена
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