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Крылья Советов - Ахмат
Крылья Советов - Ахмат: обзор матча 10 ноября 2018
Крылья Советов
10.11.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
69'
М. Канунников
64'
Раванелли
81'
О. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ахмат
Желтая карточка
А. Соболев
90'
+2
90'
+1
Замена
М. Гащенков
️️️️
Раванелли
Желтая карточка
М. Самарджич
86'
84'
Замена
А. Мбенг
️️️️
М. Митришев
81'
ГОЛ! 1:2!
О. Иванов
Замена
П. Яковлев
️️️️
Д. Ткачук
78'
Желтая карточка
Н. Чичерин
76'
Замена
А. Соболев
️️️️
С. Корниленко
72'
ГОЛ! 1:1!
М. Канунников
Пас отдал
Г. Зотов
69'
66'
Желтая карточка
З. Плиев
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
А. Чочиев
65'
64'
ГОЛ! 0:1!
Раванелли
Пас отдал
Р. Уциев
59'
Желтая карточка
М. Мохаммади
11'
Желтая карточка
В. Анхель
9'
Желтая карточка
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Пол Антон
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
99
Максим Канунников
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Рыжиков
31
Зотов
2
Рохель
19
Самарджич
4
Чичерин
44
Башкиров
5
Антон
31
Ткачук
11
Чочиев
12
Корниленко
99
Канунников
3-3-2-2
1
Городов
4
Анхель
13
Семенов
5
Мохаммади
40
Уциев
8
Думбия
3
Плиев
11
Исмаэл
19
Иванов
95
Митришев
12
Раванелли
31
Ткачук
91
Яковлев
91
Яковлев
31
Ткачук
11
Чочиев
7
Шейдаев
7
Шейдаев
11
Чочиев
12
Корниленко
7
Соболев
7
Соболев
12
Корниленко
12
Раванелли
77
Гащенков
77
Гащенков
12
Раванелли
95
Митришев
11
Мбенг
11
Мбенг
95
Митришев
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
64
Олег Ланин
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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