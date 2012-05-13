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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ахмат
Крылья Советов - Ахмат: обзор матча 13 мая 2012
Крылья Советов
13.05.2012, воскресенье, 15:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 44 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
13'
С. Корниленко
2'
Благо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ахмат
+6
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
Благо
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
З. Садаев
Желтая карточка
О. Иванов
Желтая карточка
Благо
Желтая карточка
Адилсон
Замена
В. Приёмов
️️️️
П. Яковлев
Желтая карточка
П. Яковлев
ГОЛ! 1:1!
С. Корниленко
Пас отдал
А. Глеб
13'
Желтая карточка
А. Феррейра
2'
ГОЛ! 0:1!
Благо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
83
Стив
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
92
Дмитрий Голубев
ПЗ
6
Виктор Свежов
ОП
11
Александр Глеб
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
84
Олег Власов
ПЗ
21
Адилсон
ЦП
40
Благо
(К)
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
8
Маурисио
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Веремко
98
Петров
0
Таранов
25
Концедалов
83
Стив
6
Свежов
92
Голубев
11
Глеб
8
Бобер
91
Яковлев
12
Корниленко
3-2-3-2
35
Джанаев
31
Рыбус
24
Польчак
5
Феррейра
84
Власов
33
Ятченко
21
Адилсон
40
Благо
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Садаев
91
Яковлев
80
Приёмов
80
Приёмов
91
Яковлев
40
Благо
25
Эссаме
25
Эссаме
40
Благо
9
Садаев
9
Асильдаров
9
Асильдаров
9
Садаев
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
8
Маурисио
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
8
Маурисио
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Виктор Кулагин (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 15:10 (прямая)
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