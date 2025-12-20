21 декабря в рамках 16 тура Серии А «Дженоа» примет «Аталанту». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но решают разные задачи. Хозяева борются за сохранение места в лиге, тогда как гости пытаются приблизиться к первой половине и стабилизировать результаты после неровного старта сезона. Матч обещает быть напряженным и результативным, учитывая текущие тенденции обеих сторон.

«Дженоа»

«Дженоа» после 15 туров набрала 14 очков и занимает 16 место. Команда регулярно забивает, отличившись в шести последних матчах чемпионата, однако оборона остается слабым звеном. В восьми турах подряд «Дженоа» пропускает, а в последних пяти играх получила 11 мячей. Даже в матчах с топ-соперниками команда старается играть смело, что нередко приводит к открытому футболу.

«Аталанта»

«Аталанта» подходит к встрече в более уверенном состоянии. Победа над «Кальяри» и успешные игры в Лиге чемпионов добавили команде уверенности. Бергамаски забивают в семи матчах подряд, а средняя результативность за последние пять игр составляет 2.20 гола. При этом оборона допускает ошибки, что особенно заметно в гостевых встречах.

Факты о командах

«Дженоа»

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в 9 матчах подряд

В среднем 1.60 забитого и 2.20 пропущенного гола за игру

Проиграла «Аталанте» 5 последних очных матчей

«Аталанта»

Забивает в 7 последних матчах

Побеждает «Дженоа» в 5 очных встречах подряд

В среднем 2.20 гола за игру в последних матчах

Пропускает в 3 последних турах

Прогноз на матч «Дженоа» – «Аталанта»

Статистика личных встреч и текущая форма говорят в пользу гостей, однако слабая оборона обеих команд повышает вероятность результативного сценария. «Дженоа» стабильно забивает дома, а «Аталанта» почти всегда находит свои моменты в атаке. Оптимальным выглядит выбор ставки, связанной с общим количеством голов.

Рекомендованные ставки