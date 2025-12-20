Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Дженоа» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 21 декабря 2025 с коэффициентом 1.75

20 декабря 2025 9:00
Дженоа - Интер
14 дек. 2025, воскресенье 20:00 | Италия. Серия А, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

21 декабря в рамках 16 тура Серии А «Дженоа» примет «Аталанту». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но решают разные задачи. Хозяева борются за сохранение места в лиге, тогда как гости пытаются приблизиться к первой половине и стабилизировать результаты после неровного старта сезона. Матч обещает быть напряженным и результативным, учитывая текущие тенденции обеих сторон.

«Дженоа»

«Дженоа» после 15 туров набрала 14 очков и занимает 16 место. Команда регулярно забивает, отличившись в шести последних матчах чемпионата, однако оборона остается слабым звеном. В восьми турах подряд «Дженоа» пропускает, а в последних пяти играх получила 11 мячей. Даже в матчах с топ-соперниками команда старается играть смело, что нередко приводит к открытому футболу.

«Аталанта»

«Аталанта» подходит к встрече в более уверенном состоянии. Победа над «Кальяри» и успешные игры в Лиге чемпионов добавили команде уверенности. Бергамаски забивают в семи матчах подряд, а средняя результативность за последние пять игр составляет 2.20 гола. При этом оборона допускает ошибки, что особенно заметно в гостевых встречах.

Факты о командах

«Дженоа»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В среднем 1.60 забитого и 2.20 пропущенного гола за игру
  • Проиграла «Аталанте» 5 последних очных матчей

«Аталанта»

  • Забивает в 7 последних матчах
  • Побеждает «Дженоа» в 5 очных встречах подряд
  • В среднем 2.20 гола за игру в последних матчах
  • Пропускает в 3 последних турах

Личные встречи
13% (5)
21% (8)
66% (25)
27
Забитых мячей
77
0.71
В среднем за матч
2.03
3:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1 : 2
14.12.2025
Интер
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1 : 0
22.02.2025
Дженоа
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
2 : 2
17.08.2024
Интер
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
2 : 1
04.03.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 1
29.12.2023
Интер
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
0 : 0
25.02.2022
Интер
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 0
21.08.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3 : 0
28.02.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 2
24.10.2020
Интер
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
0 : 3
25.07.2020
Интер
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
4 : 0
21.12.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0 : 4
03.04.2019
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
5 : 0
03.11.2018
Дженоа
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 0
17.02.2018
Интер
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 0
24.09.2017
Дженоа
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 0
07.05.2017
Интер
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2 : 0
11.12.2016
Дженоа
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1 : 0
20.04.2016
Интер
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
1 : 0
05.12.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
3 : 2
23.05.2015
Интер
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3 : 1
11.01.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1 : 0
19.01.2014
Интер
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
2 : 0
25.08.2013
Дженоа
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
0 : 0
12.05.2013
Интер
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1 : 1
22.12.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
5 : 4
01.04.2012
Дженоа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
2 : 1
19.01.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
0 : 1
13.12.2011
Интер
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
5 : 2
06.03.2011
Дженоа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
3 : 2
12.01.2011
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
0 : 1
29.10.2010
Интер
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
0 : 0
07.03.2010
Дженоа
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
0 : 5
17.10.2009
Интер
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
0 : 2
07.03.2009
Интер
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
3 : 1
13.01.2009
Дженоа
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
0 : 0
26.10.2008
Дженоа
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1 : 1
19.03.2008
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
4 : 1
31.10.2007
Дженоа
Показать все

Прогноз на матч «Дженоа» – «Аталанта»

Статистика личных встреч и текущая форма говорят в пользу гостей, однако слабая оборона обеих команд повышает вероятность результативного сценария. «Дженоа» стабильно забивает дома, а «Аталанта» почти всегда находит свои моменты в атаке. Оптимальным выглядит выбор ставки, связанной с общим количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Победа «Аталанты» – коэффициент 2.05

1.75
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Интер Дженоа
Другие прогнозы
20.12.2025
18:00
2.05
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вулверхэмптон - Брентфорд
Победа «Брентфорда»
20.12.2025
18:00
1.80
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брайтон - Сандерленд
Победа «Сельты» с форой (0)
20.12.2025
18:00
1.58
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Сити - Вест Хэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1,5
20.12.2025
18:15
2.12
Испания. Примера, 17 тур
Леванте - Реал Сосьедад
Победа «Реал Сосьедада»
20.12.2025
18:30
1.78
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Хераклес - Херенвен
Обе забьют — да
20.12.2025
20:30
2.08
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг - Байер
Победа «РБ Лейпцига»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 