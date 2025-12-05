«Атлетик» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 2.25

6 декабря на «Сан-Мамес» состоится напряжeнный матч 15 тура Ла Лиги. «Атлетик» стремится закрепиться в верхней части таблицы и реабилитироваться за поражения в матчах с лидерами. «Атлетико» же борется за попадание в топ-3 и подходит к игре с более уверенной серией. Матч ожидается жeстким, с минимумом свободных зон и акцентом на дисциплину в обороне.

«Атлетик»

Баски заработали 20 очков после 15 туров и идут на 8-м месте. Последняя игра против «Реала» получилась провальной (0:3), но в целом команда действует организованно на своeм поле. В 5 последних играх – всего 3 забитых мяча, что подчeркивает проблемы в атаке: 0.60 гола в среднем. При этом «Атлетик» способен закрываться и добывать минимальные победы – как в матчах с «Овьедо» и «Леванте». Однако оборона даeт сбои: 7 пропущенных за тот же период и 1.40 в среднем – тревожный сигнал перед матчем с одним из сильнейших нападений лиги.

«Атлетико»

Мадридцы стабильно идут в зоне Лиги чемпионов: 31 очко и 4-е место. Команда забивает в 17 матчах Ла Лиги подряд и в среднем 1.80 за последние пять туров. В атаке выделяется Хулиан Альварес с 10 голами, а также глубина состава, позволяющая варьировать стиль. Защита выглядит надeжнее, чем у соперника: всего 5 пропущенных за 5 матчей – 1.00 в среднем. Несмотря на поражение от «Барселоны» (1:3), «Атлетико» уверенно справляется с соперниками средней группы и редко отдаeт контроль игры.

Факты о командах

«Атлетик»

20 очков после 15 туров

0.60 гола в среднем за последние 5 игр

1.40 пропущенных за тот же период

Дома действует агрессивнее и компактнее

Борьба за место в зоне еврокубков

«Атлетико»

Победы в 3 последних очных матчах

Забивает в 8 последних играх

1.80 гола в среднем за последние 5 игр

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Стабильная реализация моментов

Прогноз на матч «Атлетик» – «Атлетико»

Игра обещает быть плотной, с небольшим количеством опасных моментов. «Атлетик» силeн дома, но эффективность атаки оставляет вопросы. «Атлетико» выглядит более уверенно в завершающей стадии и способен воспользоваться слабостью защитной линии басков. В такой встрече ключевым станет первый гол: если мадридцы откроют счeт, хозяевам будет сложно вернуться. Наиболее логичным выглядит сценарий минимальной победы гостей при низкой результативности.

