«Атлетик» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 2.25

05 декабря 2025 10:03
Атлетик - Атлетико
06 дек. 2025, суббота 23:00 | Испания. Примера, 15 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Атлетико»
Сделать ставку

6 декабря на «Сан-Мамес» состоится напряжeнный матч 15 тура Ла Лиги. «Атлетик» стремится закрепиться в верхней части таблицы и реабилитироваться за поражения в матчах с лидерами. «Атлетико» же борется за попадание в топ-3 и подходит к игре с более уверенной серией. Матч ожидается жeстким, с минимумом свободных зон и акцентом на дисциплину в обороне.

«Атлетик»

Баски заработали 20 очков после 15 туров и идут на 8-м месте. Последняя игра против «Реала» получилась провальной (0:3), но в целом команда действует организованно на своeм поле. В 5 последних играх – всего 3 забитых мяча, что подчeркивает проблемы в атаке: 0.60 гола в среднем. При этом «Атлетик» способен закрываться и добывать минимальные победы – как в матчах с «Овьедо» и «Леванте». Однако оборона даeт сбои: 7 пропущенных за тот же период и 1.40 в среднем – тревожный сигнал перед матчем с одним из сильнейших нападений лиги.

«Атлетико»

Мадридцы стабильно идут в зоне Лиги чемпионов: 31 очко и 4-е место. Команда забивает в 17 матчах Ла Лиги подряд и в среднем 1.80 за последние пять туров. В атаке выделяется Хулиан Альварес с 10 голами, а также глубина состава, позволяющая варьировать стиль. Защита выглядит надeжнее, чем у соперника: всего 5 пропущенных за 5 матчей – 1.00 в среднем. Несмотря на поражение от «Барселоны» (1:3), «Атлетико» уверенно справляется с соперниками средней группы и редко отдаeт контроль игры.

Факты о командах

«Атлетик»

  • 20 очков после 15 туров
  • 0.60 гола в среднем за последние 5 игр
  • 1.40 пропущенных за тот же период
  • Дома действует агрессивнее и компактнее
  • Борьба за место в зоне еврокубков

«Атлетико»

  • Победы в 3 последних очных матчах
  • Забивает в 8 последних играх
  • 1.80 гола в среднем за последние 5 игр
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Стабильная реализация моментов

Личные встречи
33% (14)
9% (4)
58% (25)
45
Забитых мячей
62
1.05
В среднем за матч
1.44
3:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
1 : 0
06.12.2025
Атлетико
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1 : 0
01.03.2025
Атлетик
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
0 : 1
31.08.2024
Атлетико
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
3 : 1
27.04.2024
Атлетик
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетик
3 : 0
29.02.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетико
0 : 1
07.02.2024
Атлетик
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
2 : 0
16.12.2023
Атлетико
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
1 : 0
19.02.2023
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
0 : 1
15.10.2022
Атлетико
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
2 : 0
30.04.2022
Атлетико
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Атлетико
1 : 2
13.01.2022
Атлетик
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
0 : 0
18.09.2021
Атлетик
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
2 : 1
25.04.2021
Атлетико
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2 : 1
10.03.2021
Атлетик
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
1 : 1
14.06.2020
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2 : 0
26.10.2019
Атлетик
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
2 : 0
16.03.2019
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
3 : 2
10.11.2018
Атлетик
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
2 : 0
18.02.2018
Атлетик
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 2
20.09.2017
Атлетико
Испания. Примера, 38 тур
Атлетико
3 : 1
21.05.2017
Атлетик
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик
2 : 2
22.01.2017
Атлетико
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
0 : 1
20.04.2016
Атлетико
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
2 : 1
13.12.2015
Атлетик
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
0 : 0
02.05.2015
Атлетик
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
1 : 4
21.12.2014
Атлетико
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
1 : 2
29.03.2014
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
1 : 2
29.01.2014
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
23.01.2014
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
2 : 0
03.11.2013
Атлетик
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
3 : 0
27.01.2013
Атлетико
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
4 : 0
27.08.2012
Атлетик
Лига Европы, Финал
Атлетико
3 : 0
09.05.2012
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
2 : 1
21.03.2012
Атлетик
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
3 : 0
27.10.2011
Атлетико
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
0 : 2
30.01.2011
Атлетик
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 2
11.09.2010
Атлетико
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
2 : 0
25.03.2010
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
1 : 0
31.10.2009
Атлетико
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
1 : 4
23.05.2009
Атлетико
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2 : 3
11.01.2009
Атлетик
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
1 : 2
17.02.2008
Атлетик
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
0 : 2
26.09.2007
Атлетико
Показать все

Прогноз на матч «Атлетик» – «Атлетико»

Игра обещает быть плотной, с небольшим количеством опасных моментов. «Атлетик» силeн дома, но эффективность атаки оставляет вопросы. «Атлетико» выглядит более уверенно в завершающей стадии и способен воспользоваться слабостью защитной линии басков. В такой встрече ключевым станет первый гол: если мадридцы откроют счeт, хозяевам будет сложно вернуться. Наиболее логичным выглядит сценарий минимальной победы гостей при низкой результативности.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атлетико» – коэффициент 2.25
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.78

2.25
Победа «Атлетико»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Атлетико Атлетик
