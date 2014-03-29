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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 29 марта 2014
Атлетик
29.03.2014, суббота, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
6'
И. Муньяин
22'
Д. Коста
55'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Атлетико
Желтая карточка
М. Баленсиага
90'
+4
90'
Замена
Д. Вилья
️️️️
Д. Коста
Вторая желтая
Э. Ляпорт
86'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Рико
83'
82'
Замена
К. Родригес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Г. Токеро
️️️️
А. Адурис
78'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
М. Сусаета
72'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
70'
Желтая карточка
А. Итурраспе
64'
60'
Желтая карточка
Д. Годин
57'
Замена
А. Туран
️️️️
Х. Соса
55'
ГОЛ! 1:2!
Коке
42'
Желтая карточка
Габи
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
А. Адурис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
14
Габи
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
66
Арда Туран
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Диего
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
18
Баленсиага
18
де Маркос
17
Рико
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
6
Коке
7
Соса
14
Габи
14
Гарсия
19
Коста
17
Рико
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
17
Рико
14
Сусаета
9
Фернандес
9
Фернандес
14
Сусаета
20
Адурис
23
Токеро
23
Токеро
20
Адурис
14
Гарсия
7
Родригес
7
Родригес
14
Гарсия
7
Соса
66
Туран
66
Туран
7
Соса
19
Коста
7
Вилья
7
Вилья
19
Коста
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
10
Диего
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
10
Диего
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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