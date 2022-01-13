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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 13 января 2022
Атлетико
13.01.2022, четверг, 22:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Атлетик
62'
У. Симон (АГ)
77'
Е. Альварес
81'
Н. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Атлетик
Красная карточка
Х. Хименес
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Врсалько
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
И. Уильямс
90'
Желтая карточка
М. Весга
Замена
М. Кунья
️️️️
Т. Лемар
85'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Коке
85'
83'
Желтая карточка
И. Мартинес
81'
ГОЛ! 1:2!
Н. Уильямс
77'
ГОЛ! 1:1!
Е. Альварес
Пас отдал
И. Муньяин
75'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
М. Баленсиага
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Корреа
71'
70'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
70'
Замена
М. Весга
️️️️
О. Саррага
70'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
У. Симон
62'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Ж. Кондогбиа
51'
Замена
Р. Лоди
️️️️
М. Льоренте
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
6
Альберто Морено
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Микель Весга
ОП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
3-3-3-1
13
Облак
20
Хименес
22
Эрмосо
24
Врсалько
19
Кондогбиа
14
Льоренте
6
Коке
10
Карраско
18
Лемар
10
Корреа
79
Феликс
4-2-3-1
1
Симон
18
де Маркос
26
Мартинес
5
Альварес
18
Баленсиага
14
Дани Гарсия
6
Саррага
7
Беренгер
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
14
Льоренте
6
Лоди
6
Лоди
14
Льоренте
19
Кондогбиа
7
Де Пауль
7
Де Пауль
19
Кондогбиа
6
Коке
16
Эррера
16
Эррера
6
Коке
10
Корреа
9
Суарес
9
Суарес
10
Корреа
18
Лемар
10
Кунья
10
Кунья
18
Лемар
18
Баленсиага
17
Бершиче
17
Бершиче
18
Баленсиага
6
Саррага
6
Весга
6
Весга
6
Саррага
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
6
Альберто Морено
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
6
Альберто Морено
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетико - Атлетик
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Кинг Фахд
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