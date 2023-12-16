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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 16 декабря 2023
Атлетик
16.12.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
51'
Г. Гурусета
64'
Н. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Атлетико
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
90'
Замена
У. Гомес
️️️️
О. Сансет
85'
Замена
М. Весга
️️️️
Б. Прадос
77'
67'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
А. Мората
ГОЛ! 2:0!
Н. Уильямс
Пас отдал
И. Леке
64'
60'
Замена
М. Депай
️️️️
С. Ньигес
59'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
ГОЛ! 1:0!
Г. Гурусета
Пас отдал
А. Эррера
51'
49'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
46'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Н. Молина
46'
Замена
Х. Хименес
️️️️
Д. Сеюнджу
Пенальти не реализован!
О. Сансет
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
15
Леке
6
Прадос
21
Эррера
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
22
Эрмосо
2
Сеюнджу
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
28
Витсель
16
Лино
7
Гризманн
21
Мората
6
Прадос
6
Весга
6
Весга
6
Прадос
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
2
Сеюнджу
20
Хименес
20
Хименес
2
Сеюнджу
21
Мората
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
21
Мората
20
Молина
7
Де Пауль
7
Де Пауль
20
Молина
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
8
Ньигес
10
Депай
10
Депай
8
Ньигес
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
1
Всего ударов по воротам
11
2
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
4
3
Офсайды
0
1
Количество передач
199
334
Сейвы
2
4
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
0
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.04
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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