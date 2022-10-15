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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 15 октября 2022
Атлетик
15.10.2022, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
47'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Атлетико
90'
+5
Желтая карточка
И. Грбич
90'
+2
Желтая карточка
А. Витсель
Замена
Д. Вивиан
️️️️
Е. Альварес
86'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
86'
85'
Желтая карточка
С. Ньигес
82'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Т. Лемар
82'
Замена
А. Витсель
️️️️
Коке
Замена
О. Саррага
️️️️
О. Сансет
80'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Н. Уильямс
80'
69'
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Де Пауль
69'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Мората
69'
Замена
И. Грбич
️️️️
Я. Облак
68'
Желтая карточка
Я. Облак
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Муньяин
67'
57'
Желтая карточка
А. Мората
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Мората
36'
Желтая карточка
Х. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
6
Коке
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-1-3-2
1
Симон
18
де Маркос
26
Мартинес
5
Альварес
15
Леке
6
Весга
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
10
Уильямс
4-3-1-2
13
Облак
20
Молина
15
Савич
20
Хименес
17
Рейнилду
6
Коке
19
Кондогбиа
7
Де Пауль
18
Лемар
7
Гризманн
21
Мората
5
Альварес
3
Вивиан
3
Вивиан
5
Альварес
8
Сансет
6
Саррага
6
Саррага
8
Сансет
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
10
Муньяин
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Муньяин
10
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
10
Уильямс
13
Облак
13
Грбич
13
Грбич
13
Облак
6
Коке
28
Витсель
28
Витсель
6
Коке
21
Мората
8
Ньигес
8
Ньигес
21
Мората
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
18
Лемар
79
Феликс
79
Феликс
18
Лемар
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Остались в запасе
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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