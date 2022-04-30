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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 30 апреля 2022
Атлетик
30.04.2022, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
8'
М. Эрмосо (АГ)
56'
И. Уильямс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Атлетико
Желтая карточка
А. Беренгер
90'
+1
Замена
Д. Вивиан
️️️️
Р. Гарсия
88'
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ю. Бершиче
88'
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Уильямс
77'
Замена
У. Венцедор
️️️️
Д. Гарсия
75'
Замена
О. Саррага
️️️️
Н. Уильямс
74'
71'
Желтая карточка
Р. Лоди
70'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Л. Суарес
Желтая карточка
И. Уильямс
68'
65'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Ж. Кондогбиа
65'
Замена
М. Кунья
️️️️
Я. Карраско
65'
Замена
Коке
️️️️
Э. Эррера
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Уильямс
56'
46'
Замена
А. Корреа
️️️️
Рейнилду
Желтая карточка
Д. Гарсия
25'
18'
Желтая карточка
Рейнилду
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Эрмосо
8'
1'
Желтая карточка
М. Эрмосо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
42
Хави Серрано
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
26
Мартинес
5
Альварес
18
де Маркос
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
10
Уильямс
14
Гарсия
9
Уильямс
4-3-1-2
13
Облак
17
Рейнилду
22
Эрмосо
20
Хименес
6
Лоди
14
Льоренте
16
Эррера
19
Кондогбиа
10
Карраско
7
Гризманн
9
Суарес
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
Баленсиага
17
Бершиче
14
Гарсия
3
Вивиан
3
Вивиан
14
Гарсия
10
Уильямс
6
Саррага
6
Саррага
10
Уильямс
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
9
Суарес
24
Врсалько
24
Врсалько
9
Суарес
16
Эррера
6
Коке
6
Коке
16
Эррера
19
Кондогбиа
7
Де Пауль
7
Де Пауль
19
Кондогбиа
17
Рейнилду
10
Корреа
10
Корреа
17
Рейнилду
10
Карраско
10
Кунья
10
Кунья
10
Карраско
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
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