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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 10 ноября 2018
Атлетико
10.11.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
3 : 2
Завершен
Атлетик
61'
Т. Парти
80'
Родри
90+1'
Д. Годин
36'
И. Уильямс
64'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Атлетик
90'
+4
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
А. Корреа
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Д. Годин
Пас отдал
А. Гризманн
90'
+1
88'
Замена
А. Капа
️️️️
М. Сусаета
86'
Желтая карточка
О. де Маркос
82'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
ГОЛ! 2:2!
Родри
Пас отдал
Т. Парти
80'
76'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
67'
Замена
П. Ноласкоайн
️️️️
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
А. Адан
66'
Желтая карточка
Витоло
66'
Желтая карточка
Н. Калинич
66'
64'
ГОЛ! 1:2!
И. Уильямс
Пас отдал
И. Муньяин
Замена
Н. Калинич
️️️️
А. Корреа
62'
ГОЛ! 1:1!
Т. Парти
Пас отдал
Ф. Луис
61'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Ф. Монтеро
56'
49'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Замена
Витоло
️️️️
Д. Коста
46'
Желтая карточка
Д. Коста
38'
36'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
17
Микель Рико
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Облак
16
Луис
3
Монтеро
2
Годин
4
Ариас
16
Родри
8
Ньигес
18
Парти
10
Корреа
19
Коста
7
Гризманн
3-2-2-1-1
1
Эррерин
14
Нуньес
26
Мартинес
12
Сан Хосе
18
де Маркос
17
Бершиче
7
Эчебаррия
14
Сусаета
10
Муньяин
9
Уильямс
3
Монтеро
10
Мартинш
10
Мартинш
3
Монтеро
19
Коста
7
Витоло
7
Витоло
19
Коста
10
Корреа
9
Калинич
9
Калинич
10
Корреа
7
Эчебаррия
5
Ноласкоайн
5
Ноласкоайн
7
Эчебаррия
14
Сусаета
2
Капа
2
Капа
14
Сусаета
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
1
Антонио Адан
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Унаи Симон
ВР
17
Микель Рико
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
17
Микель Рико
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Атлетико - Атлетик
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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