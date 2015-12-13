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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 13 декабря 2015
Атлетико
13.12.2015, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
45+2'
С. Ньигес
67'
А. Гризманн
27'
Э. Ляпорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Атлетик
Замена
С. Савич
️️️️
А. Гризманн
88'
86'
Замена
К. Сола
️️️️
И. Уильямс
Желтая карточка
Габи
85'
74'
Желтая карточка
А. Адурис
71'
Замена
М. Сусаета
️️️️
Э. Боведа
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Корреа
67'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Л. Вьетто
61'
59'
Замена
М. Рико
️️️️
А. Итурраспе
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Ньигес
Пас отдал
Коке
45'
+2
27'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ляпорт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
14
Габи
8
Ньигес
6
Коке
10
Карраско
10
Вьетто
7
Гризманн
3-2-2-3
1
Ирайсос
3
Этчейта
2
Боведа
14
Ляпорт
18
де Маркос
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
9
Уильямс
14
Гарсия
20
Адурис
7
Гризманн
15
Савич
15
Савич
7
Гризманн
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
10
Вьетто
9
Торрес
9
Торрес
10
Вьетто
2
Боведа
14
Сусаета
14
Сусаета
2
Боведа
8
Итурраспе
17
Рико
17
Рико
8
Итурраспе
9
Уильямс
9
Сола
9
Сола
9
Уильямс
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Яго Эррерин
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетико - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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