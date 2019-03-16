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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 16 марта 2019
Атлетик
16.03.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
73'
И. Уильямс
85'
К. Кодро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Атлетико
ГОЛ! 2:0!
К. Кодро
Пас отдал
И. Гомес
85'
Желтая карточка
Е. Альварес
82'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
77'
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
И. Кордоба
73'
45'
Желтая карточка
Родри
Желтая карточка
Р. Гарсия
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Родри
ОП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Атлетико
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Эррерин
5
Альварес
12
Сан Хосе
14
Нуньес
17
Бершиче
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
11
Гомес
3-1-3-3
13
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
16
Родри
18
Парти
6
Коке
8
Ньигес
7
Гризманн
21
Мората
19
Коста
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
18
Тома Лемар
АП
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
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