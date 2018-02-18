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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 18 февраля 2018
Атлетико
18.02.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
67'
К. Гамейро
80'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Атлетик
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
К. Гамейро
80'
71'
Желтая карточка
У. Нуньес
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Гризманн
67'
Желтая карточка
Ф. Луис
62'
40'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
Д. Коста
36'
Желтая карточка
А. Корреа
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
13
Кепа
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
20
Хименес
16
Луис
24
Врсалько
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
10
Корреа
7
Гризманн
19
Коста
3-3-2-2
13
Кепа
4
Саборит
26
Мартинес
14
Нуньес
15
Леке
6
Весга
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
14
Сусаета
9
Мерино
9
Уильямс
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
14
Габи
ЦП
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
14
Габи
ЦП
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Атлетико - Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
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