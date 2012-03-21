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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 21 марта 2012
Атлетико
21.03.2012, среда, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
50'
Р. Фалькао
71'
Р. Фалькао
90+2'
Х. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Атлетик
+2
ГОЛ! 2:1!
Х. Мартинес
Пас отдал
О. де Маркос
Замена
А. Домингес
️️️️
Адриан
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
Л. Переа
️️️️
А. Туран
Замена
Д. Лопес
️️️️
А. Итурраспе
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Коке
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Хуанфран
Желтая карточка
Х. Мартинес
Травма
А. Итурраспе
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Перес
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
Габи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
66
Арда Туран
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
20
Адриан
66
Туран
9
Фалькао
3-1-3-2-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
45
Аморебиета
18
Ортенече
88
Мартинес
21
Эррера
8
Итурраспе
21
Перес
14
Сусаета
10
Муньяин
23
Токеро
66
Туран
21
Переа
21
Переа
66
Туран
20
Адриан
18
Домингес
18
Домингес
20
Адриан
6
Коке
11
Сальвио
11
Сальвио
6
Коке
21
Эррера
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
21
Эррера
8
Итурраспе
27
Лопес
27
Лопес
8
Итурраспе
21
Перес
11
Гомес
11
Гомес
21
Перес
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Атлетико - Атлетик
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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