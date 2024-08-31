Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 31 августа 2024
Атлетик
31.08.2024, суббота, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
90+2'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Атлетико
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Корреа
Пас отдал
А. Серлот
88'
Замена
А. Корреа
️️️️
Коке
85'
Желтая карточка
Коке
83'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
А. Гризманн
Замена
У. Гомес
️️️️
О. Сансет
81'
71'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
К. Галлахер
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Уильямс
71'
71'
Замена
А. Серлот
️️️️
Х. Альварес
70'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
С. Лино
Замена
М. Хаурегисар
️️️️
А. Эррера
64'
Замена
М. Весга
️️️️
Б. Прадос
64'
Замена
А. Джало
️️️️
Г. Гурусета
64'
Желтая карточка
О. Сансет
35'
Желтая карточка
Е. Альварес
34'
Желтая карточка
Н. Уильямс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К)
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
5
Альварес
3
Вивиан
15
Леке
21
Эррера
6
Прадос
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
3-4-1-2
1
Муссо
20
Хименес
24
Ле Норман
17
Рейнилду
8
Галлахер
6
Коке
8
Барриос
14
Льоренте
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
6
Прадос
6
Весга
6
Весга
6
Прадос
21
Эррера
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
21
Эррера
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
11
Гурусета
25
Джало
25
Джало
11
Гурусета
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
8
Галлахер
7
Де Пауль
7
Де Пауль
8
Галлахер
7
Гризманн
20
Симеоне
20
Симеоне
7
Гризманн
16
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
16
Лино
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
3
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
9
Офсайды
1
2
Количество передач
583
521
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.29
1.31
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
- : -
06.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Малага
3 : 4
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Атлетико
«Эльче» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 19:20
«Малага» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:59
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
27 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Атлетика» на победу в матче 14 тура
27 ноября
«Малага» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:59
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Атлетика» на победу в матче 14 тура
27 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
«Эльче» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 19:20
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
27 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+