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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 25 апреля 2021
Атлетик
25.04.2021, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
8'
А. Беренгер
86'
И. Мартинес
77'
С. Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Атлетико
Желтая карточка
У. Лопес
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
И. Мартинес
Пас отдал
И. Гомес
86'
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Беренгер
82'
81'
Желтая карточка
Л. Торрейра
77'
ГОЛ! 1:1!
С. Савич
Пас отдал
Я. Карраско
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Сансет
75'
74'
Замена
М. Эрмосо
️️️️
Р. Лоди
Замена
М. Весга
️️️️
У. Венцедор
71'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Вильялибре
71'
Желтая карточка
Д. Гарсия
66'
65'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
А. Корреа
Желтая карточка
У. Венцедор
61'
59'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
К. Триппьер
59'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Э. Эррера
59'
Замена
Л. Суарес
️️️️
С. Ньигес
Замена
И. Леке
️️️️
А. Капа
46'
Желтая карточка
О. Сансет
44'
11'
Желтая карточка
М. Льоренте
ГОЛ! 1:0!
А. Беренгер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-2-3-1
1
Симон
18
Баленсиага
26
Мартинес
14
Нуньес
2
Капа
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
7
Морсильо
8
Сансет
7
Беренгер
12
Вильялибре
4-4-2
13
Облак
2
Триппьер
15
Савич
18
Фелипе
6
Лоди
8
Ньигес
6
Коке
16
Эррера
14
Льоренте
10
Корреа
10
Карраско
2
Капа
15
Леке
15
Леке
2
Капа
12
Венцедор
6
Весга
6
Весга
12
Венцедор
8
Сансет
8
Лопес
8
Лопес
8
Сансет
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Уильямс
12
Вильялибре
7
Беренгер
11
Гомес
11
Гомес
7
Беренгер
6
Лоди
22
Эрмосо
22
Эрмосо
6
Лоди
10
Корреа
34
Торрейра
34
Торрейра
10
Корреа
16
Эррера
18
Лемар
18
Лемар
16
Эррера
8
Ньигес
9
Суарес
9
Суарес
8
Ньигес
2
Триппьер
79
Феликс
79
Феликс
2
Триппьер
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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