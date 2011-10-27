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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 27 октября 2011
Атлетик
27.10.2011, четверг, 23:59
Испания. Примера, 10 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико
67'
Ф. Льоренте
71'
Ф. Льоренте
75'
Г. Токеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Атлетико
Желтая карточка
Э. Сальвио
Желтая карточка
П. Ассунсао
Замена
Коке
️️️️
Диего
Желтая карточка
Б. Экиза
ГОЛ! 3:0!
Г. Токеро
Пас отдал
А. Эррера
Замена
Пицци
️️️️
А. Туран
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Г. Токеро
Желтая карточка
Силвиу
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
М. Сусаета
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Муньяин
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Ж. Миранда
Замена
А. Эррера
️️️️
Х. Мартинес
Травма
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Й. Ортенече
Желтая карточка
Д. Годин
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Ф. Аморебиета
18'
Желтая карточка
Х. Мартинес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
28
Силвиу
ПЗ
66
Арда Туран
ЛВ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
10
Диего
АП
19
Хосе Антонио Рейес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
6
Коке
ЦП
21
Пицци
АП
20
Адриан
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
5
Экиза
18
Ортенече
88
Мартинес
18
де Маркос
8
Итурраспе
10
Муньяин
14
Сусаета
12
Льоренте
4-2-3-1
1
Куртуа
28
Силвиу
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
12
Ассунсао
14
Габи
19
Рейес
10
Диего
66
Туран
9
Фалькао
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
45
Аморебиета
88
Мартинес
21
Эррера
21
Эррера
88
Мартинес
10
Муньяин
23
Токеро
23
Токеро
10
Муньяин
19
Рейес
11
Сальвио
11
Сальвио
19
Рейес
10
Диего
6
Коке
6
Коке
10
Диего
66
Туран
21
Пицци
21
Пицци
66
Туран
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Атлетик - Атлетико
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес
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