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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 11 сентября 2010
Атлетик
11.09.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
88'
Ф. Льоренте
11'
Д. Форлан
80'
Тиагу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Атлетико
+4
Желтая карточка
Д. Коста
+3
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 1:2!
Ф. Льоренте
Пас отдал
О. де Маркос
Замена
М. Суарес
️️️️
Р. Гарсия
ГОЛ! 0:2!
Тиагу
Замена
Тиагу
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
А. Итурраспе
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Габилондо
Замена
Д. Коста
️️️️
С. Агуэро
Замена
А. Итурраспе
️️️️
К. Гурпеги
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
+1
Желтая карточка
Д. Годин
Замена
И. Муньяин
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
Г. Токеро
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Форлан
Пас отдал
Симау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
(К)
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
4-1-3-2
1
Ирайсос
18
Ортенече
12
Сан Хосе
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
11
Габилондо
18
Гурпеги
14
Сусаета
12
Льоренте
23
Токеро
4-4-2
43
Де Хеа
21
Переа
18
Домингес
2
Годин
3
Лопес
19
Рейес
12
Ассунсао
14
Гарсия
20
Симау
10
Агуэро
10
Форлан
11
Габилондо
18
де Маркос
18
де Маркос
11
Габилондо
18
Гурпеги
8
Итурраспе
8
Итурраспе
18
Гурпеги
23
Токеро
10
Муньяин
10
Муньяин
23
Токеро
14
Гарсия
4
Суарес
4
Суарес
14
Гарсия
19
Рейес
5
Тиагу
5
Тиагу
19
Рейес
10
Агуэро
19
Коста
19
Коста
10
Агуэро
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
1
Рауль Фернандес
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетик - Атлетико
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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