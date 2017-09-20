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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 20 сентября 2017
Атлетик
20.09.2017, среда, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
90+2'
Р. Гарсия
55'
А. Корреа
73'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Атлетико
ГОЛ! 1:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
М. Баленсиага
90'
+2
79'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Ф. Луис
Замена
И. Кордоба
️️️️
А. Адурис
79'
73'
ГОЛ! 0:2!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Гризманн
72'
Замена
Габи
️️️️
А. Корреа
60'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Н. Гайтан
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Итурраспе
56'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Сусаета
56'
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Корреа
Пас отдал
Коке
39'
Желтая карточка
Ф. Луис
25'
Желтая карточка
Т. Парти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Кепа
14
Нуньес
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
15
Леке
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
14
Гарсия
4-4-1-1
13
Облак
2
Годин
20
Хименес
15
Савич
16
Луис
6
Коке
8
Ньигес
10
Гайтан
18
Парти
10
Корреа
7
Гризманн
20
Адурис
14
Кордоба
14
Кордоба
20
Адурис
14
Сусаета
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
14
Сусаета
8
Итурраспе
9
Уильямс
9
Уильямс
8
Итурраспе
16
Луис
21
Эрнандес
21
Эрнандес
16
Луис
10
Корреа
14
Габи
14
Габи
10
Корреа
10
Гайтан
10
Карраско
10
Карраско
10
Гайтан
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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