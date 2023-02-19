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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 19 февраля 2023
Атлетико
19.02.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
73'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Атлетик
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Гризманн
90'
+3
84'
Замена
А. Паредес
️️️️
Е. Альварес
84'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
84'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
М. Депай
73'
Замена
М. Депай
️️️️
Я. Карраско
72'
69'
Замена
О. Саррага
️️️️
Д. Гарсия
68'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
И. Муньяин
66'
Желтая карточка
Д. Вивиан
Замена
П. Барриос
️️️️
Р. Де Пауль
59'
Замена
А. Мората
️️️️
А. Корреа
59'
55'
Желтая карточка
Е. Альварес
Желтая карточка
Р. Де Пауль
45'
Желтая карточка
Х. Хименес
34'
33'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
22
Эрмосо
20
Молина
7
Де Пауль
6
Коке
14
Льоренте
10
Карраско
10
Корреа
7
Гризманн
4-1-1-3-1
13
Агирресабала
18
де Маркос
3
Вивиан
5
Альварес
17
Бершиче
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
7
Гризманн
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Гризманн
7
Де Пауль
8
Барриос
8
Барриос
7
Де Пауль
10
Корреа
21
Мората
21
Мората
10
Корреа
10
Карраско
10
Депай
10
Депай
10
Карраско
5
Альварес
4
Паредес
4
Паредес
5
Альварес
14
Дани Гарсия
6
Саррага
6
Саррага
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Муньяин
11
Гурусета
11
Гурусета
10
Муньяин
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
13
Иво Грбич
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Унаи Симон
ВР
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетико - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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