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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 10 марта 2021
Атлетико
10.03.2021, среда, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
45+2'
М. Льоренте
51'
Л. Суарес (П)
21'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Атлетик
Желтая карточка
Р. Лоди
90'
+4
Замена
Р. Лоди
️️️️
Я. Карраско
89'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
М. Льоренте
89'
81'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Муньяин
81'
Замена
А. Капа
️️️️
О. де Маркос
74'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
73'
Замена
У. Венцедор
️️️️
У. Лопес
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Л. Суарес
72'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Т. Лемар
68'
Замена
А. Корреа
️️️️
Ж. Феликс
67'
59'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Суарес
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Льоренте
Пас отдал
Т. Лемар
45'
+2
Желтая карточка
А. Фелипе
43'
41'
Желтая карточка
М. Весга
38'
Желтая карточка
О. де Маркос
21'
ГОЛ! 0:1!
И. Муньяин
Пас отдал
И. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
15
Савич
18
Фелипе
22
Эрмосо
2
Триппьер
14
Льоренте
6
Коке
10
Карраско
18
Лемар
9
Суарес
79
Феликс
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
14
Нуньес
5
Альварес
17
Бершиче
6
Весга
8
Лопес
7
Беренгер
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
10
Карраско
6
Лоди
6
Лоди
10
Карраско
9
Суарес
34
Торрейра
34
Торрейра
9
Суарес
14
Льоренте
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
14
Льоренте
18
Лемар
8
Ньигес
8
Ньигес
18
Лемар
79
Феликс
10
Корреа
10
Корреа
79
Феликс
10
Муньяин
7
Морсильо
7
Морсильо
10
Муньяин
8
Лопес
12
Венцедор
12
Венцедор
8
Лопес
18
де Маркос
2
Капа
2
Капа
18
де Маркос
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
10
Иньиго Висенте
ЛВ
8
Ойан Сансет
АП
6
Ойер Саррага
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
10
Иньиго Висенте
ЛВ
8
Ойан Сансет
АП
6
Ойер Саррага
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетико - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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