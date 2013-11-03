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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 03 ноября 2013
Атлетико
03.11.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
33'
Д. Вилья
41'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Атлетик
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Вилья
83'
80'
Вторая желтая
Э. Моран
Желтая карточка
Д. Коста
76'
Желтая карточка
Р. Гарсия
76'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Адриан
72'
69'
Замена
У. Альбисуа
️️️️
Э. Ляпорт
64'
Желтая карточка
Э. Моран
Желтая карточка
Хуанфран
60'
54'
Замена
М. Сусаета
️️️️
Б. Эчебаррия
44'
Желтая карточка
И. Муньяин
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
41'
37'
Замена
Э. Моран
️️️️
М. Баленсиага
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
33'
27'
Желтая карточка
А. Ираола
Желтая карточка
Д. Годин
23'
Желтая карточка
Ж. Миранда
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
37
Яссин Буну
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-3-3
1
Куртуа
16
Луис
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
5
Тиагу
20
Адриан
19
Коста
7
Вилья
3-2-3-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
51
Ираола
18
Баленсиага
17
Рико
7
Эчебаррия
18
Гурпеги
10
Муньяин
20
Адурис
7
Вилья
7
Родригес
7
Родригес
7
Вилья
20
Адриан
14
Гарсия
14
Гарсия
20
Адриан
14
Ляпорт
34
Альбисуа
34
Альбисуа
14
Ляпорт
7
Эчебаррия
14
Сусаета
14
Сусаета
7
Эчебаррия
18
Баленсиага
39
Моран
39
Моран
18
Баленсиага
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
37
Яссин Буну
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетико - Атлетик
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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