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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 21 декабря 2014
Атлетик
21.12.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 4
Завершен
Атлетико
17'
М. Рико
46'
А. Гризманн
53'
Р. Гарсия (П)
73'
А. Гризманн
81'
А. Гризманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Атлетико
89'
Желтая карточка
Габи
88'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Г. Сикейра
87'
Травма
Г. Сикейра
Замена
А. Акетче
️️️️
М. Сусаета
84'
83'
Замена
Х. Гамес
️️️️
А. Туран
81'
ГОЛ! 1:4!
А. Гризманн
Пас отдал
Р. Гарсия
79'
Замена
К. Родригес
️️️️
С. Ньигес
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Баленсиага
78'
75'
Желтая карточка
А. Туран
74'
Желтая карточка
Х. Хименес
73'
ГОЛ! 1:3!
А. Гризманн
Пас отдал
Габи
Замена
Г. Фернандес
️️️️
У. Лопес
68'
Желтая карточка
И. Муньяин
67'
53'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Гарсия
Желтая карточка
М. Сан Хосе
52'
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Хуанфран
27'
Желтая карточка
А. Гризманн
Желтая карточка
А. Адурис
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Рико
Пас отдал
М. Сусаета
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
(К)
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ОП
12
Микель Сан Хосе
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
5
Тиагу
ЦП
66
Арда Туран
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
47
Агер Акетче
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
94
Секу Кейта
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
3
Этчейта
18
Гурпеги
18
де Маркос
17
Рико
12
Сан Хосе
8
Лопес
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
4-4-2
13
Мойя
20
Хуанфран
2
Годин
20
Хименес
6
Сикейра
66
Туран
14
Габи
5
Тиагу
8
Ньигес
7
Гризманн
14
Гарсия
14
Сусаета
47
Акетче
47
Акетче
14
Сусаета
18
Баленсиага
11
Гомес
11
Гомес
18
Баленсиага
8
Лопес
9
Фернандес
9
Фернандес
8
Лопес
6
Сикейра
21
Эрнандес
21
Эрнандес
6
Сикейра
66
Туран
18
Гамес
18
Гамес
66
Туран
8
Ньигес
7
Родригес
7
Родригес
8
Ньигес
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
94
Секу Кейта
ЦП
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Остались в запасе
94
Секу Кейта
ЦП
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
"НТВ-Плюс Спорт Плюс" 22:55 (прямая)
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