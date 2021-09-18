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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 18 сентября 2021
Атлетико
18.09.2021, суббота, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Атлетик
Желтая карточка
М. Кунья
90'
87'
Замена
О. Саррага
️️️️
Д. Гарсия
82'
Желтая карточка
Н. Уильямс
81'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Муньяин
80'
Замена
М. Весга
️️️️
У. Венцедор
Желтая карточка
С. Савич
79'
Вторая желтая
Ж. Феликс
78'
Желтая карточка
Ж. Феликс
78'
Замена
М. Кунья
️️️️
К. Триппьер
77'
63'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Р. Гарсия
63'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Корреа
60'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Р. Лоди
55'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Ж. Кондогбиа
55'
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Гризманн
55'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
36'
30'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Облак
15
Савич
20
Хименес
22
Эрмосо
6
Лоди
2
Триппьер
19
Кондогбиа
14
Льоренте
7
Де Пауль
10
Корреа
7
Гризманн
4-2-2-2
1
Симон
15
Леке
3
Вивиан
26
Мартинес
18
Баленсиага
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
7
Беренгер
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
19
Кондогбиа
16
Эррера
16
Эррера
19
Кондогбиа
6
Лоди
10
Карраско
10
Карраско
6
Лоди
2
Триппьер
10
Кунья
10
Кунья
2
Триппьер
7
Гризманн
9
Суарес
9
Суарес
7
Гризманн
10
Корреа
79
Феликс
79
Феликс
10
Корреа
12
Венцедор
6
Весга
6
Весга
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
6
Саррага
6
Саррага
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
7
Морсильо
7
Морсильо
10
Муньяин
14
Гарсия
10
Уильямс
10
Уильямс
14
Гарсия
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетико - Атлетик
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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