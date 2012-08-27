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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 27 августа 2012
Атлетико
27.08.2012, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 2 тур
4 : 0
Завершен
Атлетик
20'
Р. Фалькао
42'
Р. Фалькао
59'
Р. Фалькао (П)
85'
Тиагу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Атлетик
90'
+1
Желтая карточка
О. де Маркос
ГОЛ! 4:0!
Тиагу
85'
Желтая карточка
Габи
80'
Замена
Тиагу
️️️️
Р. Фалькао
80'
Замена
Д. Коста
️️️️
К. Родригес
71'
Замена
Адриан
️️️️
А. Туран
64'
61'
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
А. Эррера
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Фалькао
59'
46'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
46'
Замена
И. Муньяин
️️️️
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Ж. Миранда
45'
Желтая карточка
Ф. Луис
44'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Д. Годин
42'
36'
Желтая карточка
И. Перес
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Ф. Луис
20'
13'
Желтая карточка
К. Гурпеги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-2-4-1
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
20
Хуанфран
7
Родригес
66
Туран
14
Габи
6
Коке
9
Фалькао
3-5-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
12
Сан Хосе
51
Ираола
21
Эррера
18
Лопес Бланко
21
Перес
18
Гурпеги
8
Итурраспе
14
Сусаета
20
Адурис
9
Фалькао
5
Тиагу
5
Тиагу
9
Фалькао
66
Туран
20
Адриан
20
Адриан
66
Туран
7
Родригес
19
Коста
19
Коста
7
Родригес
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
12
Сан Хосе
10
Муньяин
10
Муньяин
12
Сан Хосе
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Атлетико - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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