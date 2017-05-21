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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 21 мая 2017
Атлетико
21.05.2017, воскресенье, 17:45
Испания. Примера, 38 тур
3 : 1
Завершен
Атлетик
8'
Ф. Торрес
11'
Ф. Торрес
89'
А. Корреа
71'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Атлетик
ГОЛ! 3:1!
А. Корреа
89'
Замена
А. Корреа
️️️️
Тиагу
88'
74'
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
71'
ГОЛ! 2:1!
И. Уильямс
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Я. Карраско
70'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Торрес
64'
57'
Замена
М. Сусаета
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Габи
45'
45'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Итурраспе
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
11'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЛП
7
Беньят Эчебаррия
АП
10
Икер Муньяин
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
39
Хуан Морено
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
2-5-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
15
Савич
18
Парти
14
Габи
5
Тиагу
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
9
Торрес
4-2-2-2
13
Кепа
18
де Маркос
5
Альварес
14
Ляпорт
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
10
Муньяин
20
Адурис
14
Гарсия
10
Карраско
10
Гайтан
10
Гайтан
10
Карраско
5
Тиагу
10
Корреа
10
Корреа
5
Тиагу
9
Торрес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Торрес
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
14
Гарсия
14
Сусаета
14
Сусаета
14
Гарсия
8
Итурраспе
9
Уильямс
9
Уильямс
8
Итурраспе
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
39
Хуан Морено
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
39
Хуан Морено
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Атлетико - Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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