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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 02 мая 2015
Атлетико
02.05.2015, суббота, 19:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Атлетик
90'
+3
Вторая желтая
У. Бустинса
Замена
С. Ньигес
️️️️
Тиагу
87'
Желтая карточка
Д. Годин
86'
84'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
А. Итурраспе
81'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
76'
Желтая карточка
У. Бустинса
71'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
67'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
К. Сола
58'
Замена
У. Лопес
️️️️
А. Ираола
Замена
М. Манджукич
️️️️
Р. Гарсия
56'
Замена
А. Туран
️️️️
Ф. Торрес
56'
Желтая карточка
Ф. Торрес
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-3-3
1
Облак
6
Сикейра
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
5
Тиагу
14
Гарсия
9
Торрес
7
Гризманн
3-2-2-2
1
Эррерин
5
Бустинса
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
51
Ираола
3
Этчейта
8
Итурраспе
17
Рико
9
Сола
9
Уильямс
5
Тиагу
8
Ньигес
8
Ньигес
5
Тиагу
9
Торрес
66
Туран
66
Туран
9
Торрес
14
Гарсия
9
Манджукич
9
Манджукич
14
Гарсия
8
Итурраспе
18
Гурпеги
18
Гурпеги
8
Итурраспе
51
Ираола
8
Лопес
8
Лопес
51
Ираола
9
Сола
9
Фернандес
9
Фернандес
9
Сола
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетико - Атлетик
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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