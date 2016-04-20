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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 20 апреля 2016
Атлетик
20.04.2016, среда, 21:45
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
38'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Атлетико
Замена
И. Леке
️️️️
М. Сусаета
73'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Х. Этчейта
66'
62'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Т. Парти
Замена
И. Уильямс
️️️️
И. Муньяин
59'
38'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
А. Гризманн
11'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Д. Годин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ирайсос
12
Сан Хосе
2
Боведа
3
Этчейта
18
Баленсиага
18
де Маркос
7
Эчебаррия
14
Сусаета
10
Муньяин
25
Вигуэра
14
Гарсия
4-4-2
13
Облак
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
16
Луис
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
17
Фернандес
9
Торрес
7
Гризманн
14
Сусаета
15
Леке
15
Леке
14
Сусаета
3
Этчейта
8
Итурраспе
8
Итурраспе
3
Этчейта
10
Муньяин
9
Уильямс
9
Уильямс
10
Муньяин
2
Годин
21
Эрнандес
21
Эрнандес
2
Годин
18
Парти
10
Карраско
10
Карраско
18
Парти
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
1
Яго Эррерин
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD (в повторе, 00:55)
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