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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 27 января 2013
Атлетик
27.01.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 21 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико
50'
М. Сан Хосе
77'
М. Сусаета
84'
О. де Маркос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Атлетико
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
86'
ГОЛ! 3:0!
О. де Маркос
Пас отдал
А. Адурис
84'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
А. Эррера
81'
80'
Замена
М. Суарес
️️️️
А. Туран
ГОЛ! 2:0!
М. Сусаета
Пас отдал
А. Эррера
77'
71'
Замена
Коке
️️️️
К. Родригес
63'
Замена
Адриан
️️️️
Э. Белезоглу
Замена
К. Гурпеги
️️️️
Б. Экиза
61'
56'
Желтая карточка
Э. Белезоглу
56'
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
А. Адурис
56'
55'
Желтая карточка
К. Родригес
ГОЛ! 1:0!
М. Сан Хосе
Пас отдал
М. Сусаета
50'
36'
Желтая карточка
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Ирайсос
5
Экиза
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
Ортенече
51
Ираола
14
Сусаета
21
Эррера
10
Муньяин
20
Адурис
4-4-2
1
Куртуа
20
Хуанфран
2
Годин
6
Диас
16
Луис
25
Белезоглу
66
Туран
5
Тиагу
7
Родригес
19
Коста
14
Гарсия
5
Экиза
18
Гурпеги
18
Гурпеги
5
Экиза
21
Эррера
8
Итурраспе
8
Итурраспе
21
Эррера
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
66
Туран
4
Суарес
4
Суарес
66
Туран
7
Родригес
6
Коке
6
Коке
7
Родригес
25
Белезоглу
20
Адриан
20
Адриан
25
Белезоглу
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Серхио Асенхо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Сан Мамес
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