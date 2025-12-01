2 декабря на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм» в матче 14 тура английской Премьер-лиги. Обе команды находятся в середине таблицы и переживают нестабильный отрезок сезона, однако статистика последних встреч и домашняя форма хозяев делают игру особенно интригующей. «Ньюкасл» силeн дома, а «Тоттенхэм» продолжает терять очки и испытывает серьeзные проблемы в обороне.

«Ньюкасл»

Команда имеет 18 очков после 13 туров и располагается на 13 месте. «Ньюкасл» забивает в восьми матчах подряд и показывает высокую результативность – 10 голов в последних пяти встречах (2.00 в среднем). Оборона менее надeжна: 7 пропущенных мячей за пять игр и серия из четырeх матчей подряд с пропущенными голами. Победа 4:1 над «Эвертоном» стала подтверждением того, что команда опасна в атаке, особенно в трансформации через фланги. Домашняя серия – шесть побед подряд – сильнейший аргумент в пользу хозяев.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» также набрал 18 очков и идeт на 12 месте, но не выигрывает четыре тура подряд. Команда забивает в трeх матчах подряд и показывает высокую атакующую активность – 11 голов в пяти встречах (2.20 за игру). Однако оборона – главная проблема: 13 пропущенных мячей за пять матчей (2.60 в среднем), проигрыш «Арсеналу» и поражение от «Фулхэма» 1:2 – следствие провалов в позиционной игре. На выезде «Тоттенхэм» действует нерешительно и допускает много ошибок при обороне штрафной.

Факты о командах

«Ньюкасл»

Забивает в 8 матчах подряд

В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

6 домашних побед подряд

Не проигрывает «Тоттенхэму» в 6 последних очных матчах

«Тоттенхэм»

Не выигрывает в 4 турах подряд

В среднем: 2.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 матчах подряд

Забивает в 5 последних играх

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»

Матч обещает быть открытым и результативным. «Ньюкасл» силeн дома, уверенно контролирует темп и создаeт большое количество моментов. «Тоттенхэм» способен ответить, но текущие проблемы в обороне делают его уязвимым. Оба коллектива играют в атакующий футбол и допускают ошибки в защите, поэтому логично ожидать обмен забитыми мячами. Однако фактор «Сент-Джеймс Парк» и статистика очных встреч дают хозяевам определeнное преимущество.

Рекомендованные ставки: