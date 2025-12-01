Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ньюкасл» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 2 декабря 2025 с коэффициентом 1.83

01 декабря 2025 8:16
Ньюкасл - Тоттенхэм
02 дек. 2025, вторник 23:15 | Англия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Ньюкасл не проиграет и тотал больше 2.5
Сделать ставку

2 декабря на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм» в матче 14 тура английской Премьер-лиги. Обе команды находятся в середине таблицы и переживают нестабильный отрезок сезона, однако статистика последних встреч и домашняя форма хозяев делают игру особенно интригующей. «Ньюкасл» силeн дома, а «Тоттенхэм» продолжает терять очки и испытывает серьeзные проблемы в обороне.

«Ньюкасл»

Команда имеет 18 очков после 13 туров и располагается на 13 месте. «Ньюкасл» забивает в восьми матчах подряд и показывает высокую результативность – 10 голов в последних пяти встречах (2.00 в среднем). Оборона менее надeжна: 7 пропущенных мячей за пять игр и серия из четырeх матчей подряд с пропущенными голами. Победа 4:1 над «Эвертоном» стала подтверждением того, что команда опасна в атаке, особенно в трансформации через фланги. Домашняя серия – шесть побед подряд – сильнейший аргумент в пользу хозяев.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» также набрал 18 очков и идeт на 12 месте, но не выигрывает четыре тура подряд. Команда забивает в трeх матчах подряд и показывает высокую атакующую активность – 11 голов в пяти встречах (2.20 за игру). Однако оборона – главная проблема: 13 пропущенных мячей за пять матчей (2.60 в среднем), проигрыш «Арсеналу» и поражение от «Фулхэма» 1:2 – следствие провалов в позиционной игре. На выезде «Тоттенхэм» действует нерешительно и допускает много ошибок при обороне штрафной.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 6 домашних побед подряд
  • Не проигрывает «Тоттенхэму» в 6 последних очных матчах

«Тоттенхэм»

  • Не выигрывает в 4 турах подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Забивает в 5 последних играх

Личные встречи
43% (15)
11% (4)
46% (16)
55
Забитых мячей
61
1.57
В среднем за матч
1.74
6:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ньюкасл
2 : 0
29.10.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1 : 2
04.01.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
2 : 1
01.09.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ньюкасл
4 : 0
13.04.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
4 : 1
10.12.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл
6 : 1
23.04.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
1 : 2
23.10.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
5 : 1
03.04.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ньюкасл
2 : 3
17.10.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл
2 : 2
04.04.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
1 : 1
27.09.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ньюкасл
1 : 3
15.07.2020
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
0 : 1
25.08.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Тоттенхэм
1 : 0
02.02.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл
1 : 2
11.08.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
1 : 0
09.05.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл
0 : 2
13.08.2017
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ньюкасл
5 : 1
15.05.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
1 : 2
13.12.2015
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Ньюкасл
1 : 3
19.04.2015
Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Тоттенхэм
4 : 0
17.12.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Тоттенхэм
1 : 2
26.10.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ньюкасл
0 : 4
12.02.2014
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Тоттенхэм
0 : 1
10.11.2013
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Тоттенхэм
2 : 1
09.02.2013
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ньюкасл
2 : 1
18.08.2012
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Тоттенхэм
5 : 0
11.02.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Ньюкасл
2 : 2
16.10.2011
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ньюкасл
1 : 1
22.01.2011
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Тоттенхэм
2 : 0
28.12.2010
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
1 : 0
19.04.2009
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл
2 : 1
21.12.2008
Тоттенхэм
Кубок Английской лиги, 1/16 финала
Ньюкасл
1 : 2
24.09.2008
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
1 : 4
30.03.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ньюкасл
3 : 1
22.10.2007
Тоттенхэм
Показать все

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»

Матч обещает быть открытым и результативным. «Ньюкасл» силeн дома, уверенно контролирует темп и создаeт большое количество моментов. «Тоттенхэм» способен ответить, но текущие проблемы в обороне делают его уязвимым. Оба коллектива играют в атакующий футбол и допускают ошибки в защите, поэтому логично ожидать обмен забитыми мячами. Однако фактор «Сент-Джеймс Парк» и статистика очных встреч дают хозяевам определeнное преимущество.

Рекомендованные ставки:

  • Ньюкасл не проиграет и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.83
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.62

1.83
Ньюкасл не проиграет и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ньюкасл
Другие прогнозы
02.12.2025
20:00
1.72
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М - Санкт-Паули
Победа Боруссии М с форой −1
02.12.2025
22:30
1.84
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Борнмут - Эвертон
Обе команды забьют и тотал больше 2.5
02.12.2025
23:00
1.72
Германия. Кубок, 1/8 финала
РБ Лейпциг - Магдебург
Победа РБ Лейпциг и тотал больше 2.5
02.12.2025
23:15
1.83
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл не проиграет и тотал больше 2.5
03.12.2025
20:00
1.92
Германия. Кубок, 1/8 финала
Фрайбург - Дармштадт
Обе забьют
03.12.2025
21:00
1.78
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик - Реал
Тотал меньше 3.0
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 