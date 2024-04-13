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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 13 апреля 2024
Ньюкасл
13.04.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
4 : 0
Завершен
Тоттенхэм
30'
А. Исак
32'
Э. Гордон
51'
А. Исак
87'
Ф. Шер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Тоттенхэм
Замена
П. Дамметт
️️️️
Ф. Шер
90'
+3
Замена
Д. Уайт
️️️️
Б. Гимарайнс
90'
+2
Замена
М. Ритчи
️️️️
Э. Андерсон
89'
Замена
Л. Холл
️️️️
Х. Барнс
88'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Шер
Пас отдал
Э. Гордон
87'
81'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Д. Мэддисон
Замена
В. Ливраменто
️️️️
Д. Мерфи
78'
61'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
58'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Х. Сон
57'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
И. Биссума
57'
Замена
П. Сарр
️️️️
Р. Бентанкур
56'
Желтая карточка
К. Ромеро
ГОЛ! 3:0!
А. Исак
Пас отдал
Б. Гимарайнс
51'
49'
Замена
Эмерсон
️️️️
П. Порро
47'
Желтая карточка
И. Биссума
ГОЛ! 2:0!
Э. Гордон
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
Пас отдал
Э. Гордон
30'
27'
Желтая карточка
М. ван де Вен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
(К)
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
10
Джо Уайт
АП
7
Бен Паркинсон
ПВ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
3-3-3-1
39
Дубравка
5
Шер
33
Берн
17
Крафт
11
Барнс
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
10
Гордон
5
Андерсон
23
Мерфи
9
Исак
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
28
Биссума
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
22
Джонсон
11
Вернер
5
Андерсон
30
Ритчи
30
Ритчи
5
Андерсон
5
Шер
14
Дамметт
14
Дамметт
5
Шер
23
Мерфи
2
Ливраменто
2
Ливраменто
23
Мерфи
11
Барнс
3
Холл
3
Холл
11
Барнс
39
Гимарайнс
10
Уайт
10
Уайт
39
Гимарайнс
23
Порро
22
Эмерсон
22
Эмерсон
23
Порро
30
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
30
Бентанкур
28
Биссума
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
28
Биссума
10
Мэддисон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
10
Мэддисон
7
Сон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Сон
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
7
Бен Паркинсон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
7
Бен Паркинсон
ПВ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
4
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
16
3
Нарушения
14
12
Офсайды
1
3
Количество передач
185
567
Сейвы
2
1
Точность передач %
64
86
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.73
0.73
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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