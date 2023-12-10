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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 10 декабря 2023
Тоттенхэм
10.12.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Ньюкасл
26'
И. Удогие
38'
Ришарлисон
60'
Ришарлисон
85'
Х. Сон (П)
90+1'
Жоэлинтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
Жоэлинтон
Пас отдал
К. Уилсон
Замена
Д. Донли
️️️️
Х. Сон
90'
+1
Замена
Б. Хиль
️️️️
И. Биссума
86'
86'
Замена
Э. Крафт
️️️️
К. Триппьер
Замена
О. Скипп
️️️️
Б. Джонсон
86'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Х. Сон
85'
83'
Желтая карточка
К. Триппьер
Желтая карточка
К. Ромеро
80'
74'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Э. Гордон
74'
Замена
Л. Холл
️️️️
В. Ливраменто
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Ришарлисон
73'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
П. Сарр
73'
69'
Желтая карточка
Жоэлинтон
64'
Замена
К. Уилсон
️️️️
А. Исак
64'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
М. Альмирон
ГОЛ! 3:0!
Ришарлисон
Пас отдал
П. Порро
60'
59'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
ГОЛ! 2:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Х. Сон
38'
ГОЛ! 1:0!
И. Удогие
Пас отдал
Х. Сон
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
(К)
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
67
Льюис Майли
АП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Алехо Велис
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
13
Удогие
4
Дэвис
21
Ромеро
23
Порро
28
Биссума
29
Сарр
22
Джонсон
7
Сон
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
4-1-3-2
39
Дубравка
2
Ливраменто
24
Ласселлс
5
Шер
2
Триппьер
39
Гимарайнс
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Гордон
9
Исак
67
Майли
22
Джонсон
34
Скипп
34
Скипп
22
Джонсон
29
Сарр
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
29
Сарр
47
Ришарлисон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
47
Ришарлисон
28
Биссума
17
Хиль
17
Хиль
28
Биссума
7
Сон
10
Донли
10
Донли
7
Сон
10
Гордон
30
Ритчи
30
Ритчи
10
Гордон
2
Триппьер
17
Крафт
17
Крафт
2
Триппьер
2
Ливраменто
3
Холл
3
Холл
2
Ливраменто
10
Альмирон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
10
Альмирон
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
9
Алехо Велис
ЦФ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
1
3
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
6
6
Офсайды
1
2
Количество передач
277
154
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.7
0.96
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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